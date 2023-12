Самоунищожават се: Кадировците взривиха руска мобилна кула, за да се пазят от украинците (ВИДЕО)

Според съобщението в телеграм канала на Кадиров, "операцията" е извършена в Белгородска област тоест на руска територия. При тази операция "врагът загуби възможност да извика подкрепления", твърди Кадиров и добавя, че чеченците унищожили украинска военна група – без допълнителни хвалби и подробности.

Още: Рамзан Кадиров готов да прати още хиляди чеченци на фронта в Украйна

Защо просто не изключиха кулата - такива въпроси има в Twitter по случай новината, тъй като в канала в Телеграм на Кадиров няма как да бъдат допуснати.

Има и хвалби как чеченците успешно се бият с украинската армия в Луганска област, в направлението към Кремена, като използват дронове.

Проруски сепаратист се възмути от Кадиров и сина му

Kadyrov's fighters attacked the Belgorod region

⠀

The head of Chechnya said that the Zapad-Akhmat battalion hit a communications tower in the Russian region. According to him, thanks to this the AFU lost communication and could not call for reinforcements.



He also published a… pic.twitter.com/LsPA72kcQ8