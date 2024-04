Вероятността САЩ да изоставят Украйна се засилва: Политиката

Конгресмени от Републиканската партия вече говорят, че се надяват на споразумение още днес, предава The Hill. Но демократите очакват подробностите от идеята на Джонсън – все още няма публикувани законопроекти. Тяхната заявка обаче е промяна от позицията им от седмици наред – Камарата на представителите да гласува варианта, приет от Сената.

Джонсън среща съпротива не просто от демократите, но и от крайните републиканци – защото е изоставил идеята военната помощ за Украйна да бъде обвързана със сериозни реформи относно миграционната политика на САЩ и защитата на южната американска граница. Сега изглежда Джонсън планира 4 отделни гласувания, но ако всичко мине, да бъде обединено и пратено за разглеждане от Сената като единен законодателен блок – как това ще стане, предвид че по някой от 4-те законопроекта може да има опозиция от съпартийците му остава неясно, извън подкрепа от демократите.

Още: Унищожиха Триполската ТЕЦ, защото имахме 0 ракети: Зеленски

Има и още опасения – че дори всичко в долната камара на Конгреса да мине, в Сената републиканците може да спрат законодателството за Украйна чрез т.нар. процедура "филибустер". Процедурата всъщност представлява възможност за неограничено забавяне на гласуването на който и да е законопроект. Достатъчно е просто да има някой сенатор (или конгресмен, ако говорим за Камарата на представителите), който да се изказва от пленарната трибуна по въпроса и така да не позволява гласуване. Процедурата е факт, защото при създаването на Конгреса и правилата за работата му не е превидено процедурно време за дебат по законопроектите. Процедурата често се нарича "да говориш за законопроект, докато го умъртвиш" - часове, дори дни наред. Говоренето може да бъде прекъснато само ако 3/5 от сенаторите гласуват за това - т.е. поне 60 души в общия случай.

А ако републиканците в Сената успеят да изменят дори един текст в това, което е гласувано от долната камара на Конгреса, то гласуваното в горната камара на Конгреса отива пак в долната. В пакета за Израел нищо няма да променят, но за Украйна не е така, особено ако пакетът е отделен:

Украйна да се оправя сама: Дневният ред на САЩ е публична тайна (ВИДЕО)

This is a political trap being laid by @SpeakerJohnson. He wants military aid passed for Israel and NOT for Ukraine.



First the House will pass separate bills. Then these new bills have to go back to the Senate to be voted on again.



Senate Republicans will then pass the House… pic.twitter.com/dWdOL5ayc5