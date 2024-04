Украйна да се оправя сама: Дневният ред на САЩ е публична тайна (ВИДЕО)

Информацията разпространи Джейк Шърман, съосновател на Punchbowl News – ежедневен новинарски бюлетин, фокусиран върху Конгреса. Припомняме, че Джонсън е републиканец, председател е на долната камара на Конгреса, защото републиканците имат повече места там – и е считан за протеже на Доналд Тръмп.

Според Шърман, Джонсън е говорил на затворена среща на Републиканската партия. Но Шърман бързо се поправи – Джонсън е имал предвид не Украйна да се оправя сама като държава, а да бъде отделена американската помощ за Украйна отделно т.е. формата на пакета да не е тази, гласувана от Сената (95 млрд. долара общо за Украйна, Израел и Тайван, като 60 млрд. долара от тях са за Украйна): Сенатът на САЩ одобри 60 млрд. долара помощ за Украйна, предстои по-трудното

POORLY WORDED! the Ukraine BILL. not Ukraine the country https://t.co/z6cqCw72U4 — Jake Sherman (@JakeSherman) April 15, 2024

Информацията на Шърман е в тон с други медийни публикации – че Джонсън в крайна сметка ще подложи на гласуване различен от приетия от Сената пакет. Стане ли така, това ще значи още по-голямо забавяне на американската помощ за Украйна – защото трябва и Камарата на представителите, и Сенатът да са съгласни с един и същ вариант. Джонсън обеща да има гласуване на пакет тази седмица, а лидерът на демократите в Камарата на представителите Хакийм Джефрис пак го призова да действа по-бързо, предаде The Hill. И всичко това излезе на бял свят след материал на The Washington Post, в който се твърди, че администрацията на американския президент Джо Байдън и лично вицепрезидентът Камала Харис не спират да оказват натиск върху Киев да не атакува руски петролни рафинерии – това предизвика гневни реакции в Украйна: "Всеки оцелява както може": Кулеба за призива на САЩ да не удрят руски енергийни обекти (ВИДЕО)

Без американска помощ ще е "катастрофално трудно" да спрем очакваната голяма руска лятна офанзива през тази година, предупреди ръководителят на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна генерал Кирило Буданов. Това е поредното такова изявление на висш украински държавен представител, посочва ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) в дневния си обзор. Нещо повече – генерал Енно Моц, началник на естонския генщаб, предупреди, че липсата на американска помощ и то за оръжия, които само САЩ могат да доставят, подкопава духа и на другите съюзници. И добави, че Русия не я е грижа за загубите особено в хора, които дава в Украйна.

Който иска истински – помага

Междувременно чешкият премиер Петр Фиала обясни подробно в материал във Financial Times как Чехия помага на Украйна и то в глобален мащаб. Именно Чехия е двигател на инициатива за доставка на 800 000 снаряда 155-мм калибър за Украйна от доставчици извън ЕС – вече има данни, че количеството е стигнало 1 000 000, както и че има още 1 000 000 "свободни" на световния пазар 155-мм снаряда и Прага, заедно с подкрепящите я европейски държави, действа, за да подсигури договори и за тях: Над целта: Чехия договори доставка на 1 милион снаряда за Украйна

По думите на Фиала – в рамките на чешката инициатива вече е подписан договор за доставка на 180 000 снаряда за Украйна, а чешката инициатива действа за доставка на още 300 000 снаряда скоро след това. Отделно, вчера (15 април) стана ясно, че Канада ще започне доставка на 450 многоцелеви системи за ПВО Sky Ranger това лято. Литва ще отдели 3 млн. евро за производство на FPV дронове в Украйна. Нидерландия потвърди, че ще договори партида дронове Heidrun RQ-35 за 200 милиона евро в сътрудничество с Дания и Германия. Германия ще даде на Украйна разузнавателни дронове Vector 211 – това гласи официално съобщение на украинското правителство.

В този контекст, The Washington Post публикува материал със сведения от украински оператори на дронове, според които Русия и Украйна вече са наравно в сферата, но руснаците ползват много повече системи за електронно заглушаване и разработват безпилотни апарати, които да работят на честоти, близки до тези или точно същите, на които работят и украинските дронове.

На този фон – британският външен министър Дейвид Камерън обясни, че не можело НАТО да пази небето на Украйна от руските атаки така, както Израел беше защитен от иранската атака. Причината – ако Запада действа така, както в случая с Израел, рискът от голяма война в Европа ще се увеличи многократно. "Единственото нещо, което трябва да избегнем, е пряк сблъсък НАТО – Русия, така мисля", заяви бившият британски премиер, по чието време стана факт решението да има референдум за Brexit: Колко пари плати Израел да спре ракетите и дроновете на Иран и колко ирански ракети дефектираха: Сметката (ВИДЕО)

Гърция няма готовност да прехвърли F-16 на Украйна, появилите се медийни спекулации за противното не са верни. Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис пред полското издание RP. Мицотакис не даде подробности защо Гърция не може сега или скоро да даде изтребители на Украйна, но увери, че Гърция подкрепя Украйна. "Ние имаме исторически силни културни и религиозни връзки с Русия, но сме твърдо против режима в Кремъл. Доставихме значителен брой 155-мм снаряди, които са особено важни, тъй като Украйна в момента е изправена пред сериозен недостиг на артилерия. Постоянно обмисляме как можем допълнително да засилим военната си подкрепа", каза той: Десетки гръцки F-16 "почти сигурно" отиват в Украйна, може и гръцки Mirage 2000

ОЩЕ: Когато искат, могат: Израел беше опазен от САЩ и Запада, Украйна – не (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия - Русия не чака

В социалните мрежи вече се обсъждат сериозно видеокадри, които показват как генерал Валерий Герасимов, началник на руския генщаб, говори как в рамките на Договора за колективна сигурност (ДКС) на ОНД (организацията-наследник на СССР, която е доминирана от Руската федерация) бойният опит от войната в Украйна ще бъде използван и приложен за армиите на държавите в ДКС. Това е руският отговор на НАТО, масово категорични са коментарите за видеото:

🇷🇺 Gerasimov said that Russian troops will use the experience they gained during their “special military operation” in Ukraine to prepare CSTO troops.



Ukraine is just a warm-up for the Russian war machine. Every next war will get worse. pic.twitter.com/Ciy5eoDbq1 — Victoria (@victoriaslog) April 15, 2024

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има рязко увеличение на интензивността на боевете. За последните 24 часа украинците са регистрирали 104 бойни сблъсъка по целия фронт спрямо само 54 предишното денонощие. Най-горещо е Бахмутското направление (Часов Яр) – 33 отбити руски пехотни атаки по украински данни. В Новопавловското направление (на запад от Маринка: Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяне, както и Урожайно откъм Велика Новоселка, т.е. югозападно от Угледар) са отбити 30 руски пехотни атаки. В направлението на запад от Авдеевка (Покровското направление от руска гледна точка) са спрени 15 руски пехотни атаки. Отново няма нито една руска пехотна атака в Купянското направление, в Лиманското са отбити 8 – при Терно и Торско.

(КАРТА) В Красногоровка руснаците са успели да понапреднат от югоизточните покрайнини повече на юг. Новината се потвърждава и в дневния обзор на руския пропагандист и военен блогър Семьон Пегов.

HIMARS strike on Russian troop concentration in the Krasnohorivka direction. pic.twitter.com/25LijPbFEH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 15, 2024

Междувременно обаче излязоха геолокализирани видеокадри как украинците издигат знамето си в училището в Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка). Селото е гранична точка между Новопавловското и Покровското направление. Геолокализирани видеокадри (има възрастово ограничение 18+, може да се видят само от потребители на Twitter, които са логнати в платформата) показват украинска атака с бронетранспортьори и "Хъмви", при която руски позиции в Първомайско са бемилостно прочистени с плътна стрелба. А битката при Новомихайловка, където боевете са основно в центъра на селото, е особено жестока (ВИДЕО, 18+)

10th April 2024 pro forma

Claimed AFU infantry waving the flag at the Pervomaiske school

Location: 48.095637, 37.598712

src: https://t.co/SRXzEhoRGK@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/IxMsFpEKlD — imi (m) (@moklasen) April 15, 2024

(КАРТА) Има данни по геолокализирани видеокадри, че украинците са успели да си върнат някои позиции в Семьоновка и сега боевете са в центъра на селото, но руснаците са преминали местния язовир от изток. Пегов пише, че руснаците държат позиции на по-голяма територия в Семьоновка. Заедно с популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, Пегов пише за руски напредък на север от Бердичи към Новобахмутовка, явно става въпрос за нови руски позиции в полетата. Специално за Бердичи има ВИДЕО, 18+ от руски войник, показващо купищата руски трупове в района и молби към Бог да ги опази. Отделно има ВИДЕОКАДРИ, 18+ как с FPV дронове руски войници биват избивани, докато се опитват да се крият при останките на поразена руска бронирана техника.

Интересни новини от Кринки, източния бряг на река Днепър (30 километра североизточно от град Херсон). Руският военен блогър и пропагандист Владислав Романов, който следи случващото се там много изкъсо, публикува данни, че руснаците са отстъпили от някои позиции без бой и украинците са разширили предмостието си там с половин километър. В широчина украинското предмостие е 1,5 километра, в дълбочина – 200 метра, изчислява Романов. Боевете при Работино, в западната част на Запорожието, са все така жестоки и няма данни за някаква по-голяма промяна:

Robotyne, once a small settlement, now a front line battlefield full of ruins. You can barely call it a settlement anymore. pic.twitter.com/YOuO0LMJcf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 15, 2024

Има и видеокадри от "стопирането" поредна по-голяма руска атака с бронирана техника срещу Билохоровка (Белогоровка), на 10-15 километра югозападно от град Кремена, Лиманско направление, където непосредствената руска цел е изтикването на украинските сили на западния бряг на река Жребец, а това за момента изглежда далечна перспектива: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех