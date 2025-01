След бой с полицията: В Германия има крайнодесен кандидат за канцлер (ВИДЕО)

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" официално номинира лидера си Алис Вайдел за кандидат за канцлер на Германия. Това е първият път, когато партията издига кандидат за канцлер на изборите за Бундестаг. Вайдел получи подкрепата и на собственика на социалната мрежа "Х" Илон Мъск, който съвсем наскоро излъчи разговор с нея в платформата си.

Вайдел обещава да възстанови статута на Германия като "силна, богата и безопасна страна". Едно от ключовите ѝ предложения е за пълно затваряне на границите на Германия за мигранти.

Вайдел заяви още, че "спиралата на ескалация" на войната в Украйна трябва да бъде спряна и предположи, че евентуална среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп би била положителен сигнал за разрешаването ѝ. Освен това Вайдел подчерта необходимостта от рестартиране на доставките на газ от Русия през газопровода "Северен поток".

Преди старта на конгреса на "Алтернатива за Германия" в град Риза, до Дрезден, имаше масови протести срещу мероприятието, което го забави с 2 часа.

По пътя колата на Ведел беше блокирана от протестиращи от леви активисти. Те викаха "Нацистите вън!", а около 30 души седнаха на пътя точно пред колата, въпреки призивите на полицията да освободят пътя. В крайна сметка барикадата беше разчистена и колата успя да продължи.

