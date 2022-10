След като Украйна веднъж му отказа визита, германският президент все пак пристигна в Киев

При пристигането си в украинската столица Щайнмайер се обърна към украинците и заяви, че Германия ще подкрепи Украйна икономически, политически и военно. Германският президент отбеляза още, че за него е важно да изпрати сигнал за солидарност към украинците на фона на интензивния обстрел от Русия с дронове и крилати ракети. "Нека не забравяме какво означава тази война за хората тук, в Украйна. Колко страдания, колко разрушения. Хората в Украйна имат нужда от нас", каза той.

Франк-Валтер Щайнмайер трябваше да посети Украйна на 20 октомври, но посещението беше отменено от съображения за сигурност заради бомбардировките на Киев. Службите за сигурност и германското външно министерство го посъветваха да отмени визитата. Но други лидери посетиха Киев в същия ден, като например президентът на Швейцария Игнацио Касис.

На 12 април Щайнмайер бе готов да посети Киев с делегациите на Полша, Литва, Латвия и Естония, но украинските власти тогава сметнаха присъствието му за нежелано заради близките му отношения с Русия през последните години.

Eil! Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Dienstag morgen in #Kiew eingetroffen. Seine Reise in die #Ukraine war in der vergangenen Woche aus Sicherheitsgründen verschoben worden. pic.twitter.com/SiC6HmrnKz