Съобщения за първо убито дете от руската атака в Украйна, ВИДЕА в Twitter с атака на Киев

Жертвата се е намирала в блок в града, който е вторият по големина в Украйна. В резултат на атаката е избухнал пожар в сградата. Има и ранени, евакуирани са над 15 души от пламналия блок.

Действията се развиват на множество места в страната. До момента няма официално потвърждение за броя жертви и ранени, а повечето от разпространяваните снимки и видеоклипове в Twitter са от неофициални източници.

More video from the attack on Gostomel pic.twitter.com/1DpKrwS0Wi