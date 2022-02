CNN съобщава за експлозии в Киев

Пратеникът на CNN в Киев, Украйна, Матю Ченс, е прекъснал репортажа си на живо, за да облече екипировката си, когато той и екипът му са чули експлозии в града, съобщава ТВ каналът в свой репортаж от мястото на събитието.

Видеа, публикувани в Twitter, показват как над 30 хеликоптера преминават над Гостомел - селище от градски тип в Киевска област.

More video from the attack on Gostomel pic.twitter.com/1DpKrwS0Wi