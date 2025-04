Съвет за война и ракети: Тръмп пак се заяде със Зеленски, Русия хвърля танковете напред (ОБЗОР - ВИДЕО)

Аз му казах на Путин, че има краен срок за спиране на огъня и съвсем скоро ще дойдат нови добри предложения за мир – такъв тип подигравки открито отправят украински профили в социалните мрежи към американския президент Доналд Тръмп. Причината е ясна – явната неспособност, а и може би нежелание на Тръмп наистина да се ангажира и да доведе до истински край войната в Украйна и сигналите от Стив Уиткоф как частично окупираните от Русия четири украински региона (Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област) ще трябва да бъдат предадени на руския диктатор Владимир Путин изцяло, за да има мир. Уиткоф уж трябваше да отговаря за Близкия изток, но твърдо вече е централна фигура в разговорите за Украйна, докато Тръмп преди време половинчато каза, че няма вечно да чака Русия с предложенията за примирие и мир – Още: Тръмп обвини "всички" за войната в Украйна - Байдън, Зеленски и Путин (ВИДЕО)

Че Тръмп явно опитва да превърти информационната плоча в посока пропаганда в полза на Путин пролича отново на срещата му в Овалния кабинет с президента на Салвадор – събитие, което по протокол няма нищо общо с Украйна. За американския президент обаче темата "Украйна" е болно място – гръмките му обещания да спре войната там за 24 часа отдавна бяха разбити на пух и прах. "Той винаги гледа да купи ракети" - така Тръмп отговори на въпрос за казаното от украинския президент Володимир Зеленски, че ще търси да купи 10 ПВО системи Patriot (Пейтриът) за защита на украинските градове, като Зеленски посочи сумата от 15 млрд. долара. "Когато започваш война, трябва да знаеш, че можеш да я спечелиш. Не започваш война срещу някой, който е 20 пъти по-голям от теб и после да се надяваш, че ще ти дадат ракети", добави Тръмп. С думите си той за пореден път хвърли вината за войната върху Зеленски и Украйна – на 24.02.2022 година руската армия нахлу в Украйна, след като допреди това лично Путин и всичките му политическо-придворни клакьори обясняваха публично как били пълни глупости твърденията, че руската армия се готви да нахлуе. Провеждаме учения по границата – това беше общата позиция на Кремъл:

Trump has fully turned on Zelensky: "He's always looking to purchase missiles... You don’t start a war against someone 20x your size and hope people give you missiles."



Zelensky wasn't even President in 2014, when the war actually started. Trump is a traitor, and if you ask me,… pic.twitter.com/yEwQL8L9jz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 14, 2025

И още популизъм от Тръмп – за руската ракетна атака срещу Суми, която уби 35 души и то масово цивилни и на въпрос ще наложи ли допълнителни санкции на Путинова Русия, американският президент отговори, че вече имало санкции. Той се върна дотам да обясни как спрял "Северен поток 2", но Байдън го върнал (бел. ред. - какво всъщност върви зад кулисите сега: Германия публично разби задкулисните мечти на Тръмп и Путин за "Северен поток" (ВИДЕО) – натискът на Тръмп срещу газопровода е отпреди вече много време, първия му мандат в Белия дом, и явно това "постижение" от миналото не спира Путин: "Вие нямате козове" каза Тръмп на Зеленски. А после Путин показа, че карти не може да играе точно Тръмп

Trump on new sanctions after Russia’s barbaric strike on Sumy: "I already sanctioned Russia. Remember Nord Stream 2? Biggest pipeline ever. Maybe in the world. I stopped it. Went to Germany. I stopped it."



Donny, the question was about now. Real pressure, big pressure, great… pic.twitter.com/IT3OsIfnMI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 14, 2025

За разлика от Тръмп, шведският външен министър Мария Стенгард призова директно за конфискация на замразените на Запад руски активи. Атаки като тази в Суми показват, че Русия не иска мир и е време да я притиснем повече, каза тя:

Swedish Foreign Minister Maria Malmer Stenergard called for confiscation of Russian assets in favor of Ukraine pic.twitter.com/OPLtaZvya0 — NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2025

И пореден примет колко може да се вярна не само на Путин, но и на руското общество, което всъщност е основна причина руският диктатор да управлява 25 години ядрена държава. След като руската армия си върна Суджа в Курска област, почнаха да излизат купища пропагандни видеа с „обикновени руснаци“, които разказват за „ужаса“ на украинската окупация. Проблемът е, че доста от изявяващите се пред камера говореха съвсем друго, когато украинската армия им осигуряваше хуманитарна помощ – пореден пример:

Russian diplomats are known for their lies, but ordinary civilians are not far behind them. The same woman, who was brought humanitarian aid by Ukrainian soldiers in the Kursk region, is now sitting and telling how terrible these Ukrainians are and how they kill everyone. As she… pic.twitter.com/MqdIaIRQIj — WarTranslated (@wartranslated) April 14, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Много рязък спад на руската военна активност в Украйна – с 59 руски пехотни атаки по-малко на дневна база за денонощието на 14 април. Общо бойните сблъсъци са били 99 т.е. под психологическата граница от 100. Намалял на дневна база е и мащабът на използваните от руснаците управляеми авиобомби – 191 за деня, с 22 по-малко спрямо 13 април. 89 авиобомби руснаците са хвърлили на руска територия, по цели в Курска област. Руският артилерийски обстрел е бил в мащаб 6590 снаряда, с около 400 по-малко на дневна база. Руската армия е изстреляла 3275 FPV дрона т.е. с около 200 по-малко на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

28 са спрените руски пехотни атаки в Покровското направление – там по традиция има най-много бойни действия. Още 20 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, където руската армия опитва да се разшири по бреговете на река Жребец и да постави под натиск фланговете на украинската отбрана в намиращото се на север Купянско направление (посока към Борово) и намиращото се на юг Северско направление. В Курска област са отблъснати 17 руски пехотни атаки, а в Торецкото направление е имало 11 руски пехотни атаки. Няма друго направление на фронта с двуцифрен брой бойни сблъсъци.

Troops of Ukraine’s 82nd Air Assault Brigade repelled an assault in the Kursk region, destroying a tank, 3 APCs, and 2 Chinese golf carts. The few surviving Russians showed zero desire to try again. pic.twitter.com/8gmvdZDFqF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 14, 2025

Изглежда, че руското военно командване хвърля все повече бронирана техника в опит да пробие по-дълбоко и решително някъде на фронта – такова заключение прави ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, заради доста данни за руски операции в различни сектори на фронта. ISW цитира говорителя на украинското командване „Луганск“ Дмитро Запорожец, който посочи, че на 13 април е имало голяма руска атака с бронирана техника югозападно от Часов Яр, в посока Ступочки, но тя е спряна. Видеокадри излязоха и от Новопавловското направление – атака с поне 20 бронирани машини, както и от Запорожкото направление – с 3 танка, 18 бронирани машини на пехотата и 41 мотоциклета, като и тази атака е спряна. Но говорителят на украинското командване "Хортица" майор Виктор Трехубов коментира, че все още преобладаващото количество руски атаки са от малки щурмови групи, често вървящи пеша или използващи мотоциклети и леки автомобили – Още: Кремъл не спира да се подиграва на Тръмп с мира в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Ukrainian units from the 17th Poltava Brigade halted a massive Russian assault in the Zaporizhzhia direction. Russian forces tried to break through with 3 tanks, 18 IFVs, an MT-LB, and 41 motorcycles. After a day-long battle, the assault was repelled. 2 IFVs, 1 MT-LB were… pic.twitter.com/7EvGFFhGm6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 14, 2025

"Врагът, през последната седмица, явно рязко се е засилил и то едновременно в няколко посоки. Дали това има нещо общо със "завършването" на Курската операция (и впоследствие освобождаването на част от ресурси в нея), или има някакви допълнителни "неотчетени" сили в руските стратегически и оперативни резерви - още не знам. Това обаче явно се дължи не само на настоящата оперативно-тактическа обстановка и руското желание да има напредък. Очевидно определен "военно-политически фактор" тласка руското командване да хвърля напред колкото може повече части и техника, въпреки реалното моментно състояние на руската армия. Можете да опитате, но не за много дълго, когато обективната ситуация стане непреодолима", коментира и украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец.

За Лиманското направление, анализът на Машовец е, че през последните 3 дни руската армия не е постигнала почти нищо, освен да напредне с 1 километър към Катериновка, от Новолюбовка. Линията Ново – Катериновка е новата голяма руска цел на западния бряг на река Жребец, тя се намира на североизток от Лиман и северно от Ивановка – Колодяз, където руснаците не успяха дълго време да пробият и явно решиха да заобиколят. Но Машовец обръща внимание, че руснаците са успели да преминат река Жребец между Терно и Ямполовка, по-на юг, като това застрашава отбраната на Серебрянския резерват и съответно южния фланг на Лиман, както и Северск. Руският военнопропаганден телеграм канал „Два майора“ също отчита руски успехи в Ямполовка – в северната и централната част на селото, като казва, че и украинците го признавали. Машовец обобщава – от Ново – Катериновка руската целт е Купянското направление, към Борово, през Лозово – Першотравнево, а на юг е Серебрянският парк и пътят Кремена – Лиман: Послание в ООН: САЩ няма да толерират Путин. Март - най-лошият месец за военната техника на Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

За Торецкото направление, украинският военен експерт отчита руски успехи – превзети са селата Олександропол, Панталеймоновка и Валентиновка, като сега текат боеве за Суха Балка. Руската цел – пълно овладяване на път N-20 от Авдеевка до Константиновка, в района при Торецк. Продължават и боевете за украинските позиции в Торецк, по-специално предградията "Забалка", Кримско и Дачно. Машовец очаква тук да дойдат още руски подкрепления от Курска област и руската армия вече да тръгне към Константиновка на северозапад – това обаче са двуцифрено число километри и украинският експерт задава въпроса има ли достатъчно ресурси за такова нещо, след като руското военно командване хвърля много сили за Покровск, прави и опити за буферна зона в област Суми, а тръгна напред и в Запорожка област, макар и ограничено:

This is Toretsk. Once a city habited by 30.000 people. Now, deserted and completely destroyed. This is Russkiy Mir arriving. Footage made by the 100th Mechanized Brigade. pic.twitter.com/N4R3r90lEa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 14, 2025

Напоследък Константиновка е обстрелвана едновременно с авиационни бомби, ракетни системи за залпов огън и дронове, което показва, че оперативната цел на Русия е да пробие отбраната в две посоки и да превземе града, подчертава и украинският военен телеграм канал „Офицер+“, който публикува видеокадри от опитите на руснаците да напреднат от Торецк към Константиновка. Под пробив на украинската отбрана в Константиновка от две посоки се има предвид настъпление откъм Торецк (от юг на север) и откъм Часов Яр (от североизток), с подкрепа на фланга през Северското и Лиманското направление:

За Новопавловското направление Машовец вижда още по-силен руски натиск срещу Константинопол, с наредък по фланга от юг, откъм Розлов. Има данни за руски части и до магистралата Запорожие – Донецк, която е основната руска цел в този участък на фронта. Руският военен пропагандист Семьон Пегов отчита руски напрдък от Велика Новоселка към Богатир, южно от Богатир. А „Два майора“ посочва, че руската армия опитва да се установи на позиции и на границата между Донецка и Днепропетровска област, от Новоолександровка към линията Новосергеевка – Новониколаевка.