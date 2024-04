"Мръсното бельо" на арестуван за корупция заместник на Шойгу бързо излиза: Живеел като герой от "Майстора и Маргарита" (ВИДЕО)

В случая, Z-каналите вече активно препубликуват "камъни в градината на Иванов". Основен акцент - жилищни сгради за руската армия, които са 80-90% завършени и след това масово изоставени, като много малко от тях са завършени и обитаеми. Такива случаи има в цяла Русия.

Hilarious. Having received instructions from the Kremlin on coverage of the arrest of corrupt official Timur Ivanov, Russian Z-channels started sharing stories about “long-term construction” - residential buildings for the Russian military, which are 80-90% completed and then… pic.twitter.com/LUFuAiVHZ0

Междувременно, прокремълският телеграм канал Mash извади информация и къде живял Иванов. Той се е разположил "в имението от романа "Майстора и Маргарита" в Москва". Според тази информация, "той е заемал всички етажи на имението на Анна фон Мек, което е построено през XIX век. Според изследователите на творчеството на Булгаков именно в тази къща е живял учителят от романа на писателя - в мазето. Иванов изглежда споделя съдбата на любимия си автор и също ще живее в мазето, но вече в "имението" на ул. "Лубянка".

ОЩЕ: Прибирал пари от Мариупол: Кой е задържаният с подкуп руски зам.-министър? (ВИДЕО)

Arrested Russian Deputy Defense Minister Timur Ivanov lived in the mansion from the novel "The Master and Margarita" in Moscow



Now there are searches going on there. He occupied all the floors of Anna von Meck's mansion, which was built in the 19th century. According to… pic.twitter.com/nbcJhFPtcb