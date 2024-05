Сателитни снимки: Украйна е поразила поне една ракетна установка при последния удар в Джанкой

Останалите системи са били преместени, става ясно от кадрите, заснети от военното летище на окупирания от руснаците полуостров Крим.

Още: Нападение с ATACMS в Крим

Svoboda radio published satellite images showing that at least one S-300/S-400 missile launcher was damaged/destroyed after the attack on Dzhankoy Air Base on April 30. The rest of the systems were moved. pic.twitter.com/z4g1TTRgb7