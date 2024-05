Зеленски: Русия е хвърлила хиляди управляеми авиобомби в Украйна само за месец

През последните месеци Москва засили нападенията си срещу енергийната инфраструктура и населените места в Украйна, като нанесе сериозни щети и причини жертви сред цивилното население. За сравнение, през март Русия атакува Украйна с над 400 ракети от различен тип, 600 безпилотни летателни апарата "Шахед" и 3000 управляеми въздушни бомби.

Украински официални лица предупреждават, че руските авиобомби представляват все по-сериозна опасност както за украинските войски на фронта, така и за градовете.

"Нашите градове и общини от Сумска до Одеска област, Днепропетровска, Харковска, Донецка област, Николаев и Херсон страдат от този преднамерен и подъл терор всеки ден и нощ", заяви президентът на Украйна в социалните мрежи.

Just this April alone, Russian terrorists used more than 300 missiles of various types, nearly 300 "Shahed" drones, and more than 3,200 guided aerial bombs against Ukraine.



Our cities and communities from Sumy region to Odesa region, Dnipropetrovsk region, Kharkiv region,… pic.twitter.com/cdh8AwESs3