Тръмп се лигави за Украйна, но може и да готви неприятна изненада за Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кой нареди спирането на оръжейните доставки и военната помощ от САЩ за Украйна? Не знам, защо Вие не ми кажете. Въпросът и отговорът са от поредния абсолютно безсмислен брифинг на американския президент Доналд Тръмп – питането е на журналист, отговорът е на самия Тръмп. Той ясно показва безпомощността и нерешителността на американския президент да впрегне всички възможни сили и ресурси за намиране на устойчиво решение за край на войната в Украйна.

Още: "Той е много мил, но постоянно ни залива с глупости": Тръмп с нов коментар за Путин (ВИДЕО)

✍️ Everyone’s quoting Trump again. Here’s the latest:



💥 “The war probably could have lasted three or four days, but we gave Ukraine incredible equipment, and the Ukrainians were very brave.”



And in the video — arguably the highlight of the entire press conference:

— Reporter:… pic.twitter.com/o9IgIoR1UV — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2025

Тръмп все пак каза, че готвел "малка изненада" за Путин, визирайки темата с налагане на нови американски санкции срещу Русия. По-рано бившият председател на Камарата на представителите на Конгреса Нют Гингрич обяви, че днес, 9 юли, Сенатът ще гледа законопроекта на републиканеца Линдзи Греъм за налагане на нови санкции срещу Руската федерация – Още: 500% мита за руски петрол и газ: Тръмп е съгласен, твърди сенатор Греъм (ВИДЕО)

Senator Lindsey Graham’s important bill on increasing sanctions on Russia will come up Wednesday. This is a very important bill which will send a big signal to Putin that talking and killing is a losing strategy. The American people will only tolerate being lied to by a murdering… — Newt Gingrich (@newtgingrich) July 8, 2025

Знаменито е как Тръмп вече говори за Путин – че го заливал с куп глупости, макар и да бил много мил. Докато американският президент върви само по пътя на приказките и писането на безкрайни съобщения предимно в социалната си мрежа Truth Social, Русия проведе най-масираната си въздушна атака срещу Украйна. Предвид данните на украинските ВВС, че само хиперзвуковите ракети "Кинжал" са преминали до една, без да има нищо свалено от украинската ПВО от тях, за разлика от всички други видове използвани ракети и дронове, е пределно ясно, че Украйна е в тежко положение що се отнася до ПВО системите Patriot. Страната има нужда от повече, както и от повече ракети-прехващачи – Още: Над 740 руски дрона и ракети едновременно: Украйна свали почти всичко, но "Кинжал" - не (ВИДЕО)

Trump: “Putin showers us with bullshit. It sounds nice but means nothing. I’m very seriously considering sanctions against Russia. I’m not happy with Putin—he’s killing a lot of soldiers, his own and theirs. We’ve given the Ukrainians the best weapons ever made.” pic.twitter.com/8WgaWY9pIF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 8, 2025

Кой ще мигне пръв?

"И тъй като всеки път, когато Русия на Владимир Путин напредва в Украйна, заплахата се приближава до всички нас – затова ние никога няма да приемем, че правото е на страната на по-силния. И искам да бъда ясен. Ето защо, заедно с Вас, г-н министър-председател, решихме да стартираме миналия февруари тази коалиция на желаещите, за която споменахте. Тази коалиция беше просто сигнал, че европейците никога няма да изоставят Украйна. Никога!". Това заяви френският президент Еманюел Макрон при посещението си във Великобритания, където говори пред британския парламент:

🇫🇷✊🇺🇦Macron: Europeans will never abandon Ukraine. Never.



The President of France, speaking to the British Parliament — and to the world — received loud applause as he declared:



💥 "And because every time Vladimir Putin's Russia advances in Ukraine, the threat moves closer to… pic.twitter.com/9fIq6P5OZe — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2025

"Още няма окончателна информация, че доставките на оръжие са спрени. Има много противоречиви изявления. Очевидно е, че доставките продължават – очевидно е за нас. Очевидно е, че европейците участват активно в "напомпаването" на Украйна с оръжия. Очевидно е, че тези действия навярно не са в съзвучие с опитите да бъде постигнат мир. Това е линията на поведение, избрана от европейците – тя цели продължаване на военните действия" - това са думи на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, които са точно в съзвучие с путинската реторика да се опитва да се хвърли вина на тези, които помагат на нападнатата от армията на руския диктатор Владимир Путин Украйна да се защити:

Putin’s press secretary, Dmitry Peskov, commented on what the Kremlin thinks about Trump’s decision to resume arms supplies to Ukraine.



The Kremlin is convinced that this means Trump and the Europeans want the conflict to continue. pic.twitter.com/P5S8rLVmCu — WarTranslated (@wartranslated) July 8, 2025

Отделно, бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, се закани в социалните мрежи, че Русия ще продължи да напада, за да постигне целите си и "да си върне украинската земя". "Провокативните и понякога заплашителни изявления на Медведев са много вероятно част от съгласувана информационна стратегия на Кремъл. Путин би могъл да цензурира изявленията на Медведев, ако реши да го направи. Продължаващото използване от Медведев на платформата му, за да прави агресивни изявления, насочени специално към Съединените щати и Европа, предполага, че Кремъл одобрява и насърчава това усилие. Агресивните изявления на Медведев служат на конкретна цел за Путин, тъй като те подтикват Запада да гледа на изявленията на Путин като по-умерени и рационални в сравнение с тях и отварят възможност за Путин да отправя по-големи искания", анализира ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Отново – няма почти никаква промяна във военната активност в Украйна, която си остава доста висока. На 8 юли е имало 183 бойни сблъсъка – с 5 по-малко спрямо 7 юли. Руснаците са хвърлили 139 управляеми авиационни бомби (КАБ), с 27 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 21 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5900 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с 1000 повече. Руската армия е използвала 5928 FPV дрона "камикадзе", което е с около 2000 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб – възможно обаче е това да е грешка, защото същото число е посочено за изстреляните руски снаряди.

Пак най-горещо е в Покровското направление – 67 отбити руски пехотни атаки. Още 36 са спрени в съседното от юг Новопавловско направление по украински данни. От север също има руски натиск – 16 руски пехотни атаки в Курска област и област Суми, още 11 в Харковска област, от север, откъм Вовчанск. В Лиманското направление е имало 19 руски пехотни атаки, а в Торецкото – 10.

(КАРТА) За Украйна, добрите новини на фронта са от граничния район на област Суми. Там вече украинската армия е влязла в боеве в Новоконстантиновка и контролът на руснаците над този район не е пълен – а украинците си върнаха Андреевка преди 25 дни. В цитирания по-горе дневен анализ на ISW също се изброява, че в Суми Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) напредват и са отразали руската логистика през пътя между Новониколаевка и Володимировка.

Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", отчита руски успехи в Запорожка област – в направлението към Орехов, при Камянско. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, директно казва, че в центъра на Камянско вече било издигнато руското знаме – още няма потвърждение на тази информация.

На този фон – руският премиер Михаил Мишустин заяви, че Русия вече е утроила планираното за 2025 година производство на дронове. А Bloomberg публикува материал как китайска компания (Aero-HIT) прави военни дронове в Хабаровск, т.е. на руска територия. Дроновете се правят с китайски компоненти, в координация с руското военно министерство, като китайската компания е кандидатствала за финансиране от руското военно министерство в размер на около 90 млн. долара. През 2023 година работата е спряна, заради санкции от САЩ, но по-късно през същата година е възобновена. Китайците отричат. Според Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) между 60 до 65 процента от компонентите в руските дронове "Шахед" ("Геран") са китайски.

Същевременно, руският военен блогър и инструктор на руски отряди "Щурм Z" (съставени главно от затворници) Святослав Голиков се оплаква точно както и "колегата" му Владимир Романов, че доставките на военни дронове от руската държава се приоритизират за определени руски военни части, докато други страдат от недостиг на безпилотни летателни апарати. В руските военнопропагандни канали в Телеграм има оплаквания, че се създават отделни специализирани звена за дронове в руската армия, а не се правят звена към всяка руска военна част.

Още: Нов вид страх: Руска стратегия за спиране на мобилизацията в Украйна – ще сработи ли? (ОБЗОР – ВИДЕО)