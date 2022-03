Украинската армия се похвали какви загуби е нанесла на руската (ВИДЕО)

Според данните, украинците са свалили 19 руски самолета и 20 хеликоптера. Украинската армия се хвали и с прихваната успешно 1 крилата ракета. Ракетата е свалена през последната нощ.

След голямата битка в Мариупол тази нощ, украинската армия твърди, че е успяла да порази 2 танка и 1 БТР. Убити са 150 руски войници, казват украинските сухопътни сили.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски обяви, че удължава военното положение в Украйна с 30 дни.

Телевизия Nexta публикува в Twitter видео, на което се вижда танк с изрисувана буква Z, който стреля в жилищен район. Буквата е символ, който се рисува по руските танкове и означава "победа".

#Volnovakha. The occupiers just have fun by shelling residential buildings. pic.twitter.com/NlQSt6iiLS