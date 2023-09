Украински пробив в Запорожието има, победа - не. Лавров говори за мир чрез война (ВИДЕО)

Дали въпросният пробив е бил постигнат в смисъл, че украинците са успели да заемат позиции и преминавайки с тежка военна техника през въпросните руски защитни съоръжения имаше дебат и подсказки още преди вече над две денонощия: Данни за нов украински пробив, без ток в голям руски град, бъдещето на ЧВК Вагнер: Обзор (ВИДЕО)

(КАРТА) За какво става въпрос? В интервю за CNN командващият Таврийското направление на украинската армия генерал Олександър Тарнавски заяви, че има украински пробив през левия фланг на Върбово. Той смята, че ще има и още по-голям пробив в скоро време. Генералът признава, че пробивът не е така бърз, както украинците са очаквали, но важното било да не се губи инициативата, а те не я губят. А като „голям пробив“ генерал Тарнавски определи бъдещо превземане на Токмак – за момента украинците са на около 20 километра от този град. „За момента руснаците разчитат на дълбочината на защитата си, свързана с Токмак", коментира генералът. Според него, не Линията на Суровикин е най-големият проблем в момента, а "професионално разположени руски военни групи", на подходящи позиции с прикрития (малки горички на кръстопътища и подсигурени с минни полета). "Действията на нашите войници обаче ги карат да отстъпват, макар и бавно. Токмак е цел "минимум" - целта е да стигнем до нашите граници (бел. ред. - има предвид международно признатите украински граници от 1991 година насам)". Генералът не вижда зимното време като пречка, която да спре напълно украинската контраофанзива – същото мнение изказва и ръководителят на украинското разузнаване генерал Кирило Буданов в интервю за The War Zone.

В подкрепа на думите на Тарнавски, ISW посочва, че има сателитни снимки (такива от търговски сателити), които потвърждават думите на Тарнавски. Освен това, геолокализирани видеокадри на успешно обстрелян украински бронетранспортьор подсказват, че украинците все повече навлизат с тежка бронирана техника към Върбово.

During the same attack, one AFU MaxxPro MRAP was destroyed west of Verbove. Location: 47.4356333989, 35.935826921 @UAControlMap @GeoConfirmed https://t.co/paKVXDYnmL pic.twitter.com/ZI2qMHO8MY

Изрично обаче ISW подчертава – украинската армия НЕ Е преодоляла всички руски защитни позиции и укрепления при Върбово, не е ясно и с какво темпо напредва. Руснаците още контролират големи части от този отбранителен слой, включително на юг, където има висок терен. Руското командване е установило защитни позиции почти във всяка горичка и по-голям пояс с дървета и украинската армия трябва да прочисти всичко. Подобно е положението и около Очеретувато, на 26 километра югоизточно от Орехов – но остава и въпросът доколо всички защитни съоръжения са обслужвани от войници тоест дали навсякъде руснаците могат да издържат. Например Буданов казва пред The War Zone, че 810 бригада на руската морска пехота е изцяло победена и е отстъпила, като се заменя с други руски части. Освен това, Буданов изрично подчерта, че задачата на украинската армия при Бахмут е да ангажира колкото може повече ресурс от руската армия, за да не се прехвърлят войници от това направление в други части на фронта.

A Challenger 2 MBT in service with the 82nd mechanized brigade in the Verbove direction. pic.twitter.com/ITx7YPNDZP

Междувременно вече има и потвърждение на база руско видео, в което двама украински войници биват застреляни в битка (издебнати са в гръб от руски войник), че украинската армия влиза в Новопокроповка (13 километра юг-югоизток от Орехов) от североизток и текат тежки битки. Геолокализиране на въпросните кадри е направил политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке – той публикува съответните извлечени кадри от видеото като две свързани публикации в профила си в Twitter: ТУК! ISW също отбелязва видеото като показателно за украинския напредък, но и цитира група известни руски военни телеграм канали (Русич, Ридовка, Двама майори), които казват, че украинска пехотна атака точно в северната част на Новопокроповка е спряна.

