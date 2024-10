Украйна мисли пак да започне да изнася оръжие, най-вече дронове

Киев обмисля дали да не премахне ембаргото за износ на оръжие, което беше въведено след като издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин нареди на армията си да нахлуе в Украйна, пише Financial Times.

Идеята зад това да се разреши отново износ е така се съберат пари за повече производство и научно-развойна дейност, за да може да се придвижват напред нови идеи и проекти за нови оръжия, особено що се отнася до дронове и ракети. Само от износ на дронове Украйна може да си докарва приходи от 20 млрд. долара годишно.

Като количество, Русия превъзхожда Украйна и то нерядко с много по различни параметри що се отнася до оръжия, включително и по-големи дронове (за FPV дроновете все още Украйна има повече и като количество, но нещата се изравняват). Има оценки, че в някои случаи става въпрос за съотношение 5:1 или дори 10:1 в полза на Руската федерация

Още: Нов секретен списък с необходими за Украйна оръжия, втората среща за мир се отлага (ОБЗОР - ВИДЕО)

В момента украинската армия изпитва колосален недостиг на безпилотни летателни апарати: експертите оценяват превъзходството на руските въоръжени сили над въоръжените сили на Украйна по този показател 5-10 пъти, според ръководителя на "Укрспетцсистемс" Дмитрий Хасапов.

Междувременно пропагандист номер 1 на Русия Владимир Соловьов почна да призовава да бъде ударена всякаква критична инфраструктура на Киев - жп гарата, язовира, мостове, за да бъде изцяло блокирана украинската столица.

Още: Западът инвестира мощно в украинската отбранителна индустрия: Обещания за гаубици, дронове и снаряди

Russian propagandist Vladimir Solovyov is suggesting strikes on Kyiv’s railway station, dam, and bridges. "Why haven't all the entry points to the territory of Ukraine been destroyed? And the bridges in Kyiv, dams, bridges, everything must be destroyed," said Solovyov. pic.twitter.com/PcBtAf8DFt