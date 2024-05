Украйна с нов рекорд при атака срещу важен руски радар

Информация за операцията публикува украинското издание "Правда", като се позова на източник от Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР).

Че е имало атака потвърдиха и руски телеграм канали, които също изказаха предположение, че цел вероятно е бил военен обект. Какъв обаче е резултатът, още не е ясно - точна информация няма, единствено данни за дрон, който е паднал/ударил в района.

Another over-the-horizon radar ‘Voronezh-M’ in Orsk, Orenburg region was attacked by drones. Sources say that Ukrainian drones covered more than 1.800km, setting a new record. The consequences of the damage are still being clarified.https://t.co/K3rVs1HDr5 pic.twitter.com/NgsBQv7R8v