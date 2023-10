Украйна се похвали с пети свален руски Су-25 за последните 10 дни

"В зоната на отговорност на системата за противовъздушна отбрана "Таврия" врагът не спира да се опитва да обкръжи Авдеевка с помощта на авиацията. Нашите войници отблъснаха 3 вражески атаки и свалиха още един вражески щурмови самолет Су-25", съобщиха таврийските сили.

"Това е петият свален самолет в Донецка област през последните 10 дни", заключават военните. Все още обаче няма видеокадри или снимки, потвърждаващи новината.

The United Press Center for the Tavria group of Forces reports that a fifth Su-25 in a week time has been shot down. This time near Avdiivka.



With all these claims, I would like to see at least some evidence otherwise these claims will have very little substance.… pic.twitter.com/tTnIjcVW0r