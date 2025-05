Украйна твърдо не вярва, че Тръмп ще се справи с Путин: Пореден пример (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Имаше директни преговори в Истанбул. Има положителни постижения, включително освобождаване на военнопленници (бел. ред. - чака се, още не е завършено, освобождаването на по 1000 военнопленници от двете страни). Трябва да има прекратяване на огъня – това е позицията на президента (Тръмп) и всички сме съгласни с това. Най-важното – трябва да стигнем до финално мирно споразумение". Това заяви Стив Уиткоф, официално представител на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, който обаче доста отдавна пое основна роля в процеса по урегулиране на войната в Украйна.

Уиткоф не пропусна пак да нахвали Тръмп, как той може „да разчупи статуквото" и то на фона на поредното разкритие каква трагикомедия представлява дипломатически

We’ve managed to reduce the disagreements between Ukraine and Russia. Tomorrow’s call between Trump and Putin is expected to be a success, — Witkoff. pic.twitter.com/313hoHvxhk — WarTranslated (@wartranslated) May 18, 2025

Думите на Уиткоф как днес, 19 май, Тръмп ще проведе успешен разговор с руския диктатор Владимир Путин и че Тръмп „е решен да постигне резултат", изглежда изобщо не впечатляват Украйна и не я карат да тръпне в надежда за справедлив мир. Вчера украинският генщаб показа изграждане на нова защитна линия в Донецка област, на фона на поредно ново интервю на Путин пред придворния му журналист Павел Зарубин в рамките на документалния филм "Русия. Кремъл. Путин. 25 години", в което Путин твърди, че Русия има достатъчно човешки и военен ресурс, за да доведе войната в Украйна "до логичен край". Според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), интервюто нарочно е забавено, за да се покаже сила пред Запада след първоначалните разговори в Истанбул. Но финландският президент Александър Стуб заяви пред The Guardian, че Кремъл заблуждава колко силна била руската икономика и армия, след като Руският сребърен фонд се изчерпва, а основната лихва в страната си стои над 20%

⚡️ The Ukrainian military, alongside civilians, is building a new defensive line in Donetsk region. The line includes anti-tank trenches, dragon’s teeth, and barbed wire obstacles, according to the General Staff. pic.twitter.com/JdLZE6usNs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 18, 2025

Същевременно, според социологически проучвания в Русия, масово руските войници не искат спиране на огъня и евентуално изтегляне на руската армия без да са постигнати декларираните от Путин цели – неутралност на Украйна, демилитаризация и денацификация (разбирай налагане на руската сфера на влияние). Резултатите от проучванията са обобщени в дневния анализ на ISW.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Сериозно увеличение на руската военна активност в Украйна. За 18 май са регистрирани 175 бойни сблъсъка по официални данни, с 30 повече на дневна база. Руснаците са хвърлили 124 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. 49 повече на дневна база. 35 от тях са хвърлени в Курска област – там, където руската армия победи окончателно преди над половин месец, по думите на Владимир Путин. Защо тогава все още в тази зона има руски бомбардировки? Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5100 изстреляни снаряда т.е. с около 400 повече на дневна база. Руснаците са използвали над 2900 FPV дрона-камикадзе т.е. приблизително същото количество, както на 17 май, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак и пак – най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление. Там са отбити 65 руски пехотни атаки по украински данни. Още 24 руски пехотни атаки е имало в съседното на юг Новопавлоско направление – селата Константинопол и Богатир остават точки на боеве съгласно украинските данни. В Лиманското направление са станали 22 руски пехотни атаки, а в Курска област – 18. В Торецкото направление са били 11.

(КАРТА) По отношение на Новопавловското направление, геолокализирани видеокадри показват как украински войници са свалили развятото там руско знаме и стъпват на него, което означава, че селото още не е изцяло под руски контрол. Украинският военен телеграм "Офицер+" коментира, че някои позиции и участъци в района са разчистени, но ситуацията остава напрегната, има много хаос. Големият проблем са руските FPV дронове – макар сега да са разчистени руски позиции в Богатир, те не могат да се удържат, докато руските оператори на безпилотни летателни апарати не бъдат спрени. Противникът го осъзнава и около 80% от усилията му са да унищожава наши оператори на FPV дронове, посочва украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов. От руска страна има коментари в Телеграм, че в Богатир се работи за изграждане на по-устойчиви руски защитни позиции:

Despite Russian claims of capturing the front line village of Bahatyr, Ukrainian soldiers from Ukraine's 33rd Mechanized Brigade showed the situation on the ground. It still holds presence in the village despite all claims. pic.twitter.com/4JaDCAOIgw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 18, 2025

"Нашият план за обкръжаване на Мирноград от изток и север е видим", казва руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", визирайки заобикалянето на Торецк и опита да се тръгне на запад. Мирноград е съвсем близо до Покровск, на североизток – повече за тази маневра си припомнете в този материал: Мирни преговори: Путин пуска филма от 2022 без промяна в сценария, подготвил е публиката си за провал (ОБЗОР-ВИДЕО)

Руският напредък югозападно от Торецк вече позволява на някои от руските FPV дронове да достигат чак до пътя Добропиля (Доброполе) и Краматорск, т.е. на 30-40 километра от активната фронтова линия. Станислав Бунятов критикува, че продължава да няма антидрон мрежи на ключови инфраструктурни участъци в близост до фронта. Никой не носи отговорност за това бездействие, пише той в канала си в Телеграм:

Russian strike drones have started reaching the Kramatorsk–Dobropillia highway, over 30 km from the frontline, according to Ukrainian channels. They are using fixed-wing “Molniya” UAVs or new “Tyuvik” drones — a smaller version of the Shahed. pic.twitter.com/Sy04GfO8nl — WarTranslated (@wartranslated) May 18, 2025

Самият Торецк е град-призрак, напълно съсипан от обстрелите. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" пише, че Олександропол, на югозапад от Торецк, вече е напълно под руски контрол, както и че руската армия напредва към Яблоновка, същото казва и "Два майора". На този фон, т.нар. ръководител на т.нар. Донецка народна република (ДНР) Денис Пушилин заяви, че нямало да има възстановяване на всички разрушени от руската армия украински населени места, а те щели да се превърнат в туристическа атракция:

Още: Русия пося смърт с рекорден брой дронове по Украйна. Путин може да седне за преговори чак през есента (ОБЗОР – ВИДЕО)

Panorama of Toretsk, a Ukrainian city obliterated by Russian "liberators," where bloody battles have raged for 11 months since June 18, 2024. pic.twitter.com/Gralv2p2ON — WarTranslated (@wartranslated) May 18, 2025

Изглежда руската армия, която успя да върне град Суджа в Курска област, претърпя неуспех в заключителната част на операцията си. Такава оценка дава украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец. Според него, през април и началото на май е имало голямо прегрупиране на руската армия що се отнася до Курска област, като много части специално на руските военновъздушни сили са били прехвърлени в други направления. Сега 18-та руска мотострелкова дивизия основно опитва да атакува украинската област Суми, казва Машовец.

Според украинския военен анализатор, в Курска област сега има около 62 000 – 65 000 руски войници, с не повече от 160 танка, около 480 бронирани машини, около 660 артилерийски системи (гаубици, минохвъргачки), както и 160-180 ракетни системи за залпов огън. Той добавя, че сега непосредствена цел в Суми за руснаците е линията Новониколаевка – Яблоновка. Изглежда село Биловоди е в руски ръце, руски позиции има в покрайнините на село Водолаги. И още – руска активност при Локня, там в покрайнините също има руски позиции, като Машовец смята, че крайната цел на руснаците са височините при село Юнаковка, за да се контролират двата бряга на река Снагост. Това значи 9,2 километра навътре в Сумска област, както и 6,7 километра при Биловоди. Украинската армия е на около 2 километра навътре в Курска област, при Тьоткино. Да се говори за руска атака срещу Суми е излишно – на руснаците им трябват още резерви, а и не са превзели необходимите им позиции за подготовка на такава операция, смята Машовец, който дава пример – 2,5 общовойскови руски армии 6 месеца не могат да влязат дори в Покровск, още 2 не могат да овладеят Торецк, още 2 се борят да стигнат до Купянск също месеци наред – а в Суми има само една руска мотострелкова дивизия по същество

Продължават и опитите на руснаците да прехвърлят малки групи войници през река Днепър - без никакъв сериозен успех:

Russia keeps trying to cross the Dnipro — several attempts every day to sneak in assault or recon-sabotage groups, according to Vladyslav Voloshyn, spokesman for the Southern Defense Forces. pic.twitter.com/YGSpUgwtQK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 18, 2025