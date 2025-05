Виното в умерени количества не е толкова опасно: Търсят се доброволци, които да го докажат

Испания търси 10 000 доброволци, които да пият вино всеки ден в продължение на 4 години. Изследователи от университета в Навара искат да разберат как умерената консумация на алкохол влияе върху здравето и дали е толкова рискова, колкото пълната трезвост, по отношение на смъртността и развитието на сърдечно-съдови заболявания, рак, депресия и деменция.

Spain is looking for 10,000 volunteers to drink wine every day for 4 years 🍷



Researchers at the University of Navarra want to find out how moderate alcohol consumption affects health — and whether it's as risky as total sobriety when it comes to heart disease, cancer, and… pic.twitter.com/3VjABArDzG