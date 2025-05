Русия пося смърт с рекорден брой дронове по Украйна. Путин може да седне за преговори чак през есента (ОБЗОР - ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Съединените щати са представили на Русия "силен мирен план". Така той коментира неотдавнашния си разговор с руския външен министър Сергей Лавров, като написа: "Смъртта и разрушенията трябва да спрат". Топ дипломатът на Вашингтон похвали споразумението между Киев и Москва за размяна на военнопленници по метода "1000 срещу 1000", постигнато в Истанбул. Вече стана ясно, че то ще бъде изпълнено през идната седмица, по думи на ръководителя на украинското разузнаване Кирило Буданов, и ще бъде най-голямата размяна от началото на войната.

‼️Rubio: “The time to end this war is now”



U.S. Secretary of State Marco Rubio commented on his recent conversation with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, writing: “The death and destruction must stop.”



Rubio noted that the U.S. has presented a “strong peace plan” and… pic.twitter.com/6jzwgFExkC — NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2025

⚡️⚡️⚡️BREAKING: The “1,000 for 1,000” prisoner exchange will take place next week



This was stated by the head of Ukraine’s military intelligence, Budanov.



This will be the largest exchange since the start of the full-scale invasion. pic.twitter.com/51z3BBplvJ — NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2025

Рубио отбеляза още, че американският президент Доналд Тръмп иска да се срещне с Владимир Путин "възможно най-скоро". По думите му - Ватиканът би могъл да е домакин на мирните преговори между Украйна и Русия, но държавният секретар отказа да нарече Светия престол "посредник". Според него това е "място, към което и двете страни биха се чувствали комфортно да се обърнат". Папа Лъв XIV вече е заявил, че възнамерява да организира среща между Путин и Володимир Зеленски, съобщи преди дни държавният секретар на Ватикана Пиетро Паролин.

Френският президент Еманюел Макрон, цитиран от BFMTV, смята, че Тръмп ще "реагира на цинизма на Путин", след като Русия отхвърли предложенията за прекратяване на огъня.

Продължаващото протакане на преговорите от страна на Русия подчертава нежеланието ѝ да участва в добронамерени преговори за прекратяване на огъня или за окончателно мирно споразумение. Така американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) анализира думите на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който заяви на 17 май, че руският диктатор и украинският президент могат да се срещнат само ако руската и украинската делегации постигнат споразумения. Не е ясно за какво съгласие по определени позиции говори Песков. Отделно той подчерта, че всички преговори трябва да се водят при закрити врата. Тези изявления вероятно са умишлено неясни, за да се забави още повече напредъкът в преговорите.

Кремъл изключва среща Путин-Зеленски?

Вчера руското опозиционно издание "Верстка" съобщи, че източник, близък до администрацията на руското президентство, е заявил, че Кремъл разглежда дискусиите между Путин и Зеленски като "изключени", тъй като Москва знае, че условията, които настоява Украйна да приеме, са неизпълними за Киев. Друг източник на медията, близък до руското министерство на външните работи, заяви, че руските официални лица не планират да обсъждат подготовката за среща Путин-Зеленски. Русия удвоява усилията си за протакане на мирните процеси, като продължава да поставя на Украйна ултиматуми, които тя не може да приеме: Какво е поискала руската делегация в Турция: Слухове в руски медии.

Близкият до Кремъл източник добави, че искането на Русия преговорите да се проведат без посредник показва, че Кремъл се стреми да демонстрира, че е способен да изисква от САЩ да ограничат влиянието на западните партньори на Украйна. На базата на всичко гореизброено експертите от ISW продължават да правят оценка, че Русия не спира да се стреми да удължава мирните преговори, за да продължи да постига успехи на бойното поле и да извлича допълнителни отстъпки от Запада. За разлика от това - Украйна непрекъснато демонстрира готовност за компромис и участие в добронамерени преговори, като през март вече се съгласи на 30-дневно пълно и безусловно прекратяване на огъня. Путин още не го е сторил.

Още: Песков: Среща между Путин и Зеленски е напълно възможна

А представители на Кремъл продължават да дават сигнали, че Русия е готова да продължи или дори да засили войната си срещу Украйна, ако Киев и Западът не се съгласят с исканията на Москва - те, на практика, означават капитулация на Украйна. На 17 май заместник-председателят на руския Съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев написа в англоезичния си профил в X (т.е. послание към западната публика), че "всички врагове на Русия, които поставят ултиматуми за преговори", трябва да помнят, че мирните преговори невинаги водят до прекратяване на военните действия и че неуспешните преговори могат дори да доведат до "по-страшен етап на война с нови оръжия и участници". Изявлението му е тънко прикрита заплаха за възможно използване на руско ядрено оръжие, въвеждане на руски съюзнически сили във войната или дори атаки срещу Европа. ISW обаче оценява, че е изключително малко вероятно Кремъл да използва ядрени оръжия или да нападне държави от НАТО в момента.

🤡Medvedev threatens "Russia’s enemies" that failed negotiations could lead to the outbreak of a larger-scale war. pic.twitter.com/XwxcJp41l7 — NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2025

Следващите преговори ще са чак през октомври: украинска прогноза

Междувременно военният експерт и бивш офицер от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Иван Ступак прогнозира, че Русия може да се върне на масата за преговори едва през октомври тази година, защото има предимство на фронтовата линия. С подготвяната лятна офанзива преговорите са малко вероятни, смята той - освен ако няма икономически срив по-късно тази година.

"Докато няма безизходица по линията на контакт, никой няма да седне на масата за преговори", гласят думите му, цитирани от Deutsche Welle. "Не трябва да има никакви отстъпки под формата на отмяна на санкциите, признаване на Крим за руска територия или обещание за съвместно разработване на Арктика", заяви Ступак и добави, че този подход така или иначе не е проработил. "Ето защо боевете ще продължат", гласи заключението му.

Проучванията на официалните руски икономически показатели показват, че около октомври може да има рязък спад на икономиката, каза още той. Едва тогава Путин ще бъде готов да обсъди прекратяване на огъня, да направи отстъпки и да прекрати войната, гласи прогнозата му.

Преди преговорите в Истанбул Путин удължи срока на действие на настоящата отбранителна стратегия на Русия до 2027 г. Удължаването на настоящия план за отбрана, първоначално определен за 2021-2025 г., беше потвърдено от Кремъл, въпреки че конкретните подробности остават засекретени. Първоначалният план беше приет през януари 2021 г., малко повече от година преди Русия да започне пълномащабната си инвазия в Украйна. Документът последва предишния план за отбрана, приет през ноември 2015 г., който беше валиден до 2020 г.

Оръжия за Украйна: съюзниците помагат

Съюзниците на Киев продължават да подкрепят Украйна с оръжия. Италия изважда от складовете 400 бронирани машини М113 и ги включва в 11-ия си пакет за военна помощ, съобщават медиите на Апенините. Италианската армия е осъществила модернизация - машините M113 са изведени от експлоатация и заменени от Dardo IFV: Глас от Италия: Европа не иска да признае, че губи Украйна.

Зеленски се срещна с канадския министър-председател Марк Карни в Рим по време на събитие на Г-7, като двамата разговаряха за канадската подкрепа за Украйна и настоящите усилия за спиране на войната.

President Zelensky met with Canadian PM Mark Carney in Rome. They spoke about Canadian support for Ukraine and current efforts to stop the war. pic.twitter.com/hvUXUrfc52 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 17, 2025

Националната гвардия на Украйна е модернизирала 122-милиметрови реактивни системи за залпов огън на шаси на високопроходима многоцелева колесна машина - HMMWV. Успешно тествана през 2024 г., тя поразява цели на разстояние до 40 км и развива скорост от 100 км/ч през труден терен.

Ukraine’s National Guard has modernized a 122mm MLRS on a HMMWV chassis. Successfully tested in 2024, it hits targets up to 40 km away and reaches speeds of 100 km/h across tough terrain. pic.twitter.com/Cy5hhkU49T — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 17, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

След като на 16 май интензивността на военните действия в Украйна отчете известен спад на дневна база - 145 бойни сблъсъка, през изминалото денонощие отново има покачване на броя сражения на фронта - били са 167, по официални украински данни. Руснаците са хвърлили 75 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 37 по-малко на дневна база. В Курска област - на руска територия - са пуснати 20 от тях, там, където уж руската армия победи окончателно още преди над половин месец, ако се вярва на казаното от Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е бил в мащаб от 4735 снаряда - с 865 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 2960 FPV дрона "камикадзе", т.е. с 360 повече за денонощие, сочат обобщените данни от официалната сводка на украинския генщаб.

Отново в Покровското направление е най-горещо – украинците твърдят, че са отбили 54 щурмови действия на врага. В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 23 атаки, включително край селата Константинопол и Богатир, където ситуацията за Въоръжените сили на Украйна става много трудна. В Лиманското направление е имало с едно руско нападение повече за денонощието – 24, а 14 са били атаките на силите на Путин в Курска област. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой нападения на 17 май.

"На фронта руската армия наистина напредва в няколко направления", обобщава случилото се през седмицата руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора". "Създаването на буферна зона в Сумска област върви бавно. Фронтът се приближава към Лиман, изоставен от нашите войски през 2022 г. Направлението Константиновка се характеризира с превземането на редица села с тежки боеве въпреки преразпределените резерви на Въоръжените сили на Украйна. Руските въоръжени сили постепенно се приближават към границата на Днепропетровска област. В южното Донецко направление е превзет важен отбранителен възел на ВСУ - селището Богатир, както и селището Волно поле", твърди каналът. Става въпрос за Новопавловското направление.

Украинският Telegram канал "Офицер+", поддържан от лейтенант с позивна "Алекс", публикува видео с руските знамена от Богатир и написа, че "ситуацията там не е изцяло под контрола на нашите части". "Както вече разбирате, в Богатир има повече хаос и суматоха, ние се движим наоколо, руснаците - изобщо, цари пълна бъркотия и нищо не е съвсем ясно", допълва той. И признава също, че логистиката при Константиновка е "много проблематична".

ISW се позовава на геолокализация и посочва, че елементи на руската 36-а мотострелкова бригада са издигнали руски знамена в Богатир ,западно от Курахово, което показва, че наскоро са завзели селището. Допълнителни геолокализирани кадри, публикувани на 17 май, показват, че руските сили наскоро са напреднали южно от Одрадне, югозападно от Курахово.

"Ожесточени сражения се водят за всяко село, за всяко горско насаждение, врагът оказва организирана съпротива. На Запорожкия фронт успехът е постигнат на висока цена в Мала Токмачка", твърди "Два майора". Според експертите от ISW това са непотвърдени данни.

"Сложната ситуация с интензивни боеве остава в Тьоткинското направление в курския участък от границата", пише още руският канал за повторния украински пробив в Курска област при Тьоткино и Нови път. "Противникът изолира предните ни части с безпилотни и артилерийски удари, възпрепятства логистиката и ние отново сме принудени да пренасочваме "огневи бригади" - въпреки големия брой на Северната група войски - в търсене на нестандартни военни решения". Руснаците уж "унищожили" вражески сили на подхода към границата с удари с дронове и тежки авиационни бомби.

Украинският журналист Юрий Бутусов, който е критик на Володимир Зеленски, пък коментира изявлението на Александър Ширшин, командир на 1-ви батальон на 47-ма механизирана бригада, относно желанието му да подаде оставка в знак на протест срещу "некадърните решения" на украинското командване в Курска област. Бутусов смята, че това е "важно събитие в армията и обществото".

"По-глупави задачи не съм получавал", заяви по-рано Ширшин. Според него имало "политически" игри и оценките от Курска област не отговаряли на реалните събития. "Думите на боеца Ширшин не могат да бъдат пренебрегнати - това е безпрецедентна по-остра критика и предизвикателство, което изисква официалната реакция на върховния главнокомандващ, главнокомандващия въоръжените сили, началника на Генералния щаб, командващия Сухопътните войски, командващия курските сили.

"Часов Яр се характеризира и с тежки загуби на настъпващите колони на нашите десантчици, което е заснето на вражески кадри", признава междувременно "Два майора".

Украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов пише, че руснаците редовно се опитват да изтласкат фронта в района на Серебрянската гора и град Северск в Донецка област. "Целта им е да поемат контрола над пътя, който е изключително важен за нашата логистика. Успешното изпълнение на този план ще им позволи да извършват по-нататъшни нападения на запад. Щурмовите групи като правило са малки, но действат редовно. От време на време врагът привлича бронирани машини и мотоциклети, за да подсили пехотните щурмови групи", допълва Бунятов. ISW не отчита геолокализирани кадри, показващи руски напредък в този сектор, същото пишат и руските канали.

Руска атака по Киев взе жертва

През нощта на 18 май руските окупатори атакуваха Киев и региона с безпилотни самолети. В резултат на удара в Киевска област е убит един човек, има и поне трима ранени. Жертвата е жена, родена през 1997 г., съобщават местните власти.

Към 06:10 ч. в Голосеевския район на украинската столица е регистрирано падане на отломки от свален руски дрон. "Покривът на нежилищна сграда е бил повреден. Няма пожар или пострадали. На мястото на инцидента работят специалисти. Междувременно заплахата остава, в покрайнините на Киев все още се регистрират вражески безпилотни самолети. Останете в укритията до получаването на разрешение!", се отбелязва в изявлението на местната военна администрация.

Жертвата е в Обуховския район на Киев. Освен това са ранени 59-годишен мъж, 61-годишна жена и 4-годишно дете. "Те бяха откарани в болница. Осигурена е цялата необходима медицинска помощ. Състоянието на пострадалите е умерено", гласи информацията на местните власти.

Също така, вследствие на руската атака, частна къща е частично разрушена, а прозорците на многоетажна жилищна сграда са повредени. В друг район е възникнал пожар на територията на фуражен завод. В медицински център е регистриран пожар на площ от 5000 кв. м. 55-ма спасители и 17 единици техника работят на място.

Украйна е била атакувана с цели 273 дрона през нощта, съобщават украинските ВВС. Според украинските канали това е рекорд във войната досега. От тях чрез ПВО са свалени 88, а други 128 са обезвредени с електронно заглушаване. Това означава, че 57 дрона са "пробили" противовъздушната отбрана. Щети има още в Днепропетровска и Донецка област.