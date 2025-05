Мирни преговори: Путин пуска филма от 2022 без промяна в сценария, подготвил е публиката си за провал (ОБЗОР-ВИДЕО)

"Нивото на екипа, изпратен от руска страна, определено не е такова, което ще доведе до голям пробив. Надявам се да греша, надявам се да съм 100% в грешка. Надявам се утре (днес, бел. ред.) те да се съгласят на прекратяване на огъня, на серия от мирни преговори. Давам ви моята оценка и тя е, че няма да се стигне до това – просто заради структурата и заради това по какъв начин се разиграват събитията. Оттук нататък, за да има пробив, трябва да включим пряко президента Тръмп. Вярвам, че президентът споделя моята оценка“. Така държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който беше пристигнал в Турция за преговорите Русия-Украйна, коментира второразредния екип, пратен от диктатора Владимир Путин.

Самият Рубио отказа да участва в преговорите, съобщи CNN. Вместо това той съобщи, че би разговарял отделно с украинската делегация. Тръмп пък обяви, че би пътувал до Турция само ако Путин е там. В момента той е в ОАЕ и вероятно ще се завърне директно в САЩ. Междувременно от Белия дом казват, че много скоро ще се състои среща на четири очи между американския държавен глава и руския диктатор.

Графикът на преговорите

Издирваният от съда в Хага стопанин на Кремъл отказа да присъства, въпреки че получи покана от украинския президент Володимир Зеленски, който обяви, че го чака лично в южната ни съседка. В крайна сметка лидерът на нападнатата от Русия страна си тръгна и отлетя в посока Албания заради красноречивото отношение на Кремъл, но праща в Истанбул делегация, водена от министъра на отбраната Рустем Умеров, която ще започне преговори с руснаците в 12:30 ч. българско време на 16 май. Посредник ще е Турция, която също ще участва в разговорите, предаде Анадолската агенция. А по-рано днес, от 10:45 ч., ще се водят дискусии във формат Украйна-САЩ-Турция. Всички срещи са предвидени в двореца Долмабахче.

Руски нападки по Украйна

Дори руският външен министър Сергей Лавров не е в Истанбул за срещата, на която Москва ще продължи да настоява за изпълнение на максималистичните ѝ условия от преговорите от 2022 г., пак в турския мегаполис. Лавров обаче не пропусна да коментира предстоящите разговори, като нарече Зеленски "жалък човек", защото искал присъствието на Путин.

"Той обикаля наоколо и изисква среща лице в лице. Неговите висши другари трябваше да му обяснят, че не трябва да се държи толкова глупаво, а действително да преговаря", добави руският външен министър в контекста на отказа на Москва да приеме 30-дневно пълно и безусловно примирие, което да е основата за бъдеща дипломация. Украйна се съгласи на това още през март, а сега европейските партньори на Киев и Вашингтон заплашиха с по-тежки санкции Руската федерация, ако Путин не одобри прекратяване на огъня за поне месец.

Ръководителят на руската делегация Владимир Медински, който е помощник на Путин и който беше един от преговарящите от руска страна през пролетта на 2022 година, демонстрира нагледно още веднъж какво е отношението на Кремъл към предстоящите разговори. "Вашият президент се страхува да дойде", изкрещя френски журналист, а Медински не обърна внимание и вместо това поведе останалите от делегацията далеч от медиите.

Максималистични искания на Путин - не е променил нищо от 2022 г.

Отхвърлянето на поканата на Зеленски от страна на Путин показва, че той продължава да се противопоставя на каквито и да било отстъпки и да участва в легитимни и добронамерени преговори на най-високо равнище, посочва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Руската делегация в Истанбул не включва длъжностни лица от най-близкото обкръжение на Путин и до голяма степен е същата, която Москва изпрати на руско-украинските преговори през 2022 г. в Турция - тогава Кремъл поиска буквално заличаване на Украйна.

Самият Медински изрично определи руско-украинските преговори в Истанбул през май 2025 г. като продължение на преговорите от началото на 2022 г., по време на които Русия постави искания, равносилни на пълна капитулация на Киев. На 11 май пък Путин подхвърли същото - че новите двустранни преговори ще се основават на проектоспоразумението от Истанбулските протоколи от април 2022 г. През март и юни 2024 г. „Уолстрийт джърнъл“ (WSJ) и „Ню Йорк Таймс“ (NYT) съобщиха, че са получили няколко варианта на проектоспоразумението от Истанбул. Информацията гласеше, че той е изисквал Украйна да се откаже от стремежа си за членство в НАТО и да измени конституцията си, като добави разпоредба за неутралитет - т.е. Киев да не се присъединява към каквито и да било военни съюзи. Проектодоговорът също така е щял да забрани на Украйна да приема чуждестранен военен персонал, инструктори или оръжейни системи. Русия е поискала тя, Съединените щати, Обединеното кралство, Китай, Франция и Беларус да служат като гаранти за сигурността на споразумението, както и гарантите "да прекратят международните договори и споразумения, несъвместими с постоянния неутралитет на Украйна", включително споразуменията за военна помощ. Русия е поискала от Украйна да ограничи военните си сили до 85 000 войници, 342 танка и 519 артилерийски системи като част от Истанбулските протоколи. Освен това е настояла украинските ракети да бъдат ограничени до 40 км - обсег, който би позволил на руските сили да разполагат системи и оръжия в близост до Украйна, без да се страхуват от удари.

Москва се готви за дълга война: нови индикации

Инструкциите на Кремъл до руските медии, в които се обяснява как да отразяват преговорите в Истанбул, показват, че Москва подготвя руското население за по-дълга война в Украйна и не се интересува от участие в добронамерени преговори, които изискват компромиси и от двете страни. На 15 май руското опозиционно издание „Медуза“ съобщи, че се е сдобило с наръчник, който руските медии са получили от политическия блок на президентската администрация. Според информацията в наръчника се дава указание на руските медии да обяснят участието на Медински в руската делегация като "логично", тъй като той е ръководил и делегацията в Истанбул през 2022 г. и сега продължава тази работа. Политически стратег, който работи с Кремъл, казва пред изданието, че официалните лица в Москва, които наблюдават вътрешната политика, оценяват, че преговорите ще завършат в "задънена улица". А Кремъл оценявал, че Западът вероятно ще наложи нови санкции в отговор на тази "задънена улица".

Руските медии трябва да съобщават, че "преговорите се водят при по-лоши условия за Украйна", отколкото преди три години, но в ръководството не се обяснява как така сегашните реалности на бойното поле, където силите на Путин контролират много по-малка част от Украйна, са "по-лоши условия". Твърдението е опит да се игнорират значителните успехи на Украйна на бойното поле и способността ѝ да забави руския напредък през последните три години на войната. Това твърдение също така игнорира значителните руски загуби сред елитните сили и нарастващата зависимост от лошо обучени новобранци, анализират експертите от ISW.

Всичко това показва и че Русия очаква Украйна да откаже условията, които Медински ще представи в Истанбул, понеже Киев не би приел условия, равносилни на капитулация. По подобен начин Русия постави ултиматуми на Украйна, Запада и НАТО през 2021 г., преди да започне пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г. Западът отхвърли предвоенните ултиматуми на Русия, което ѝ позволи да създаде повърхностни оправдания за последвалата инвазия. Продължаващото настояване на Москва за изпълнение на исканията ѝ от Истанбул показва, че Русия продължава да се интересува единствено от пълната капитулация на Украйна, не желае да предлага компромиси при каквито и да било добросъвестни преговори и е готова да продължи войната, за да постигне целта си.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Интензивността на бойните действия в Украйна отново почти не се променя на дневна база. По украински данни - на 15 май е имало 165 бойни сблъсъка, т.е. с три по-малко спрямо предходното денонощие. Руската армия е хвърлила 97 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 11 по-малко на дневна база. В Курска област - на руска територия - са хвърлени 18 КАБ. Руският артилерийски обстрел е в мащаб от 5400 изстреляни снаряда, с около 100 повече на дневна база. Руснаците са използвали и 2900 FPV дрона "камикадзе" за деня, което е с 400 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб, публикувана на 16 май.

В Покровското направление са спрени цели 75 руски пехотни атаки за денонощието, твърди генщабът на Украйна. В спомагателното от юг Новопавловско направление са блокирани 23 опита на силите на Путин за нов пробив. В Лиманското направление е имало общо 16 нападения, а в Курска област украинците посочват, че са отблъснали 14 атаки. Няма друг сектор от фронта с двуцифрен брой щурмове на агресора.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, публикува нов анализ. Той посочва, че руската армия е успяла да направи пробив в участъка на фронта югозападно от Торецк - в посока Константиновка. Това е прилежащият фланг от юг на Торецкото направление и от изток на Покровското направление. Пробивът е северно от Воздвиженка - отчетен е руски напредък по линиите Воздвиженка - Малиновка и Барановка - Новооленевка, като украинският военен експерт го оценява на дълбочина съответно от 5-5,4 километра и 9,5-9,7 километра.

Руската армия достигна до линиите Новоленовка – Олександропил и Малиновка – Нова Полтавка, като изцяло владее участъка Малиновка – Новооленовка по пътя от Бахмут към Покровск (Н-20), обобщава Машовец. Сега руските атаки са с цел разширяване на клина към Мирноград, който се намира на десетина километра североизточно от Покровск. Добрата новина е, че украинската армия още държи Елизаветовка, което е на левия фланг на руския клин, и това влияе на тактическата ситуация. "Ако в бъдеще врагът не успее да се закрепи в Малиновка и Нова Полтавка (а негови щурмови групи в момента водят упорити боеве за това), тогава задържането на Елизаветовка от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) явно ще запази възможността да се провеждат ефективни контраатаки в руския фланг, където е пробивът по пътя Бахмут – Покровск. Но ако руската армия напредне от Малиновка към Новоикономично, ВСУ ще трябва да отстъпи от Елизаветовка", заключва украинският военен експерт.

При руски успех в Малиновка, Машовец вижда два варианта – опит за бързо настъпление към Константиновка на югозапад и запад или опит за напредък към Мирноград. Ако руснаците опитат да направят двете едновременно, ще се провалят, смята той. И добавя, че е рано да се правят прогнози какво следва от руския пробив до Малиновка, защото той още не е толкова голям, че да има релевантна оценка.

Според руския военнопропаганден Telegram канал "Два майора" настъплението на руските войски към Константиновка продължава, като той цитира и украински данни, че северно от Новооленовка силите на Путин щурмуват югозападните покрайнини на Яблоновка. Сражения се водят и край селата Заря, Нова Полтавка и южно от Романовка, посочва каналът. И посочва, че в Покровското направление руските въоръжени сили напредват в района на Миролюбовка и Малиновка (североизточно), затваряйки "джоба" между тях.

"В Днепропетровско направление официално беше обявено завземането на селището Новоалександровка", твърди "Два майора", т.е. североизточно от Новопавловка. ISW обаче посочва, че няма налично потвърждение на тези твърдения.

Публикувани на 15 май геолокализирани кадри показват, че руските сили наскоро са завзели Вилно поле, западно от Велика Новоселка. "Продължава освобождаването на селището Богатир" в това направление, твърди руският канал.

От Богатир обаче има украински кадри на унищожена руска техника. "Днес някой се издъни малко в района на село Богатир - унищожен е един танк и БМП-2 + взвод вражеска пехота. Като цяло ситуацията в населеното място е много тежка, преди няколко дни трудно можеше да се говори за контрол над него. Положението се спасява от съседните части", твърди украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер+".

"Ситуацията в Богатир е объркана", пише и украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов. "Не може да се говори за пълен контрол, но не може да се говори и за адекватна ситуация", посочва той.

Геолокализирани кадри, публикувани на 15 май, показват, че руските сили наскоро са напреднали в централната част на Торско в Лиманското направление - източно от Лиман.

В участъка на границата с Курска област украинците не се отказват от опитите за пробив, по данни на руски източници. Според "Два майора" била унищожена военна техника на ВСУ, настъпваща откъм селището Атинско в Сумска област на Украйна, както и "група моторизирана пехота на леки автомобили". "От селището Рижевка (Сумска област), съседно на нашето, вражеската пехота също се опита да премине границата, но беше разпръсната от артилерийски и безпилотни удари. На изток, от селището Бесаловка в Сумска област, врагът също направи неуспешен опит да премине границата. Продължават интензивните боеве, врагът отрязва предните ни части край Тьоткино с удари с дронове, което значително затруднява снабдяването", твърди още каналът.

През изминалата нощ и тази сутрин руснаците са атакували Украйна със 112 дрона, като от тях са свалени 109 - 73 чрез ПВО и мобилни огневи групи и 36 чрез електронно заглушаване, твърдят украинските ВВС. Одеска, Житомирска, Черниговска, Николаевска и Киевска област са били засегнати от атаките. В страната тази сутрин има поредна въздушна тревога с редица предупреждения за руски атаки с ударни дронове клас "Шахед" на вълни и балистични ракети.

Има един загинал и седем ранени в резултат на руски обстрел на Харковска и Одеска област, съобщават местните власти. Убит е 55-годишен жител на Купянск в Харковска област, като там са ранени четирима мъже - на 58, 49, 40 и 53 години. Трима от тях са откарани в болница. Всички те са служители на местната комунална служба, твърди ръководителят на областната администрация Олех Синехубов.

В резултат на ударите в Одеска област са пострадали трима души - един мъж продължава амбулаторно лечение след оказана медицинска помощ, друг е в умерено състояние. Ранена е и една жена - тя е в изключително тежко състояние, съобщи ръководителят на Одеската областна администрация Олех Кипер.

Според руското военно министерство през нощта са били свалени 65 дрона - до 8:30 ч. тази сутрин. От тях 43 били унищожени над Черно море, 21 над анексирания Крим и един над Белгородска област. Украйна не остана длъжна на Русия с удари в Крим - всеки може да прецени дали има свалени въздушни цели, или реални поражения: Докато Русия атакува масирано по въздух Украйна, украински дронове удариха руска база в Крим (ВИДЕО и СНИМКИ).