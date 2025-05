"Руски шпионин превеждал на Стив Уиткоф при разговора му с Путин": Разкритие на Христо Грозев (ВИДЕО)

Американското правителство е използвало руски агент като преводач по време на преговорите между Владимир Путин и Стив Уиткоф. Това твърди българският журналист Христо Грозев. Той разкрива, че Наталия Кошкина, която е била използвана като преводач между двамата, е стар кадър на руските служби, като неведнъж е снимана в блицкото обкръжение на самия Путин.

Според множество източници, ролята на Кошкина далеч надхвърля обикновената езикова подкрепа. Твърди се, че тя е изпълнявала политически задачи, поддържала е контакти с определени западни фигури и е възможно да е участвала в дезинформационни операции.

„Можете ли да повярвате, че американското правителство е използвало руски агент от най-високо ниво по време на важните преговори за войната в Украйна? Звучи налудничаво, но е истина“, твърди Христо Грозев. Той припомня как Стив Уиткоф е пътувал в края на април като специален пратеник на Доналд Тръмп за четвърти път, за да обсъди евентуален край на конфликта директно с Путин. „Този път той избира да отиде сам. Когато влиза в залата за преговори, Путин го чака с двама свои съветници. Оказва се, обаче, че има е още един човек, стоящ на отсрещната страна на масата. Това е жена. Уиткоф се обърна към нея, посочи я и попита: „Преводач?“, а тя потвърди. Уиткоф пита: „От посолството ли?“, на което също получава утвърдителен отговор“, разказва Христо Грозев, като помества и видеоматериал от случката.

