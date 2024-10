Умря на война и ще ми купиш апартамент, но парите още ги няма: Путинова Русия днес (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Може и да не успееш да ми купиш апартамент, но може и да успея да си взема, може и да е мъничка стая. Не знам, синко – все още парите ги няма“ (бел. ред. - вероятно има предвид обещаните от Путинова Русия обезщетения за смъртта на всеки със съответния статут на воювал в "специалната военна операция" - гнусното име на войната в Украйна, налагано от Кремъл). Тези думи на "почернена" заради войната в Украйна рускиня, които тя нарежда на гроба на сина си, показват ясно какво е широкото възприятие на руснаците за случващото се, а именно: На първо място аз да се оправя. Това възприятие ясно пролича и в скорошно социологическо проучване относно нагласите на руснаците за мир с Украйна – мир, но какъвто те определят, без значение какво мисли другата страна: Мнозинството руснаци иска мир с Украйна, но путински мир (ОБЗОР – ВИДЕО)

"There's a camera rolling right now. Maybe you couldn't buy me an apartment, but maybe I'll get an apartment. Maybe I'll get a little room. I don't know, son. I don't have the money yet."



🙃 pic.twitter.com/Yvo9HSZTul — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2024

Разбира се, тази позиция не е позиция на всеки в Русия. Путин трябва да подаде оставка, защото не изпълни конституционния си дълг – да опази руския суверенитет. Смъртта на много руски наборници в Курска област показа, че него не го е грижа за живота на руснаците. Това заяви Олга Цуканова, бивш ръководител на Съвета на майките и съпругите – движение, основано от роднините на мобилизирани да воюват с Украйна руснаци. Цуканова поиска оставка на всички приближени на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин и всички чиновници, които го следват безропотно. "Това е нормална практика – ако се провалиш, уволняват те", подчерта тя:

❗️EXCLUSIVE:



Russians call for Putin's resignation because he is not fulfilling his duties.



See more in our video. pic.twitter.com/Hl3qo3JQ9g — NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2024

Междувременно, промяна във вътрешния кръг на Путин – бившият руски военен министър и настоящ председател на Руския съвет за сигурност Сергей Шойгу вече не е част от Руския съвет по физическо възпитание и спорт – на негово място влиза наследникът му Андрей Белоусов. В новия съвет я няма и Ирина Винер, дългогодишен треньор на руския национален отбор по художествена гимнастика, няма ги и министърът на енергетиката Сергей Цвильов, както и губернаторът на Ростовска област Василий Голубьов.

Едно от обясненията на Путин за отприщената от него война в Украйна е, че така Русия иска да държи НАТО по-далеч от границите. Опашатата лъжа в това отношение лъсна след като неутралните десетилетия наред Финландия и Швеция се присъединиха към НАТО именно заради путиновата инвазия в Украйна. Следващата седмица, за пръв път от десетилетия, военните министри на страните-членки на НАТО се събират да преосмислят официално доктрината на Алианса за поведение спрямо Русия. От 1997 година, НАТО следва политика на изграждане на стабилна и неразделна Европа и то съгласно Founding Act. Но Съветът НАТО – Русия не е имал среща от 2022 година насам – венец на влошаващи се отношения. Затова и разбирането в Алианса е, че трябва да се приеме нова стратегия за поведение спрямо Путинова Русия и то на база специфичните позиции на членовете на НАТО. Проект за стратегия ще бъде очертан след изясняването на позициите на 32 страни-членки на Алианса, на база на които ще бъде изготвена и стратегията. Остава въпросът какво ще се случи заради Унгария и Словакия – двете страни-членки на НАТО, чието поведение е най-изгодно за Путин в рамките на Алианса, пише Politico.

Индия вече е вторият най-голям вносител на критични технологии за Русия, които са обект на западни санкции. Става въпрос за микрочипове, полупроводници и машини – през юли оборотът от внос на такива технологии от Индия за Руската федерация е вече в размер на 95 млн. долара, през април-май е бил 60 млн. долара, което е удвояване, твърди Bloomberg на база информация от свои източници. Само Китай е по-напред.

Почти 20% от най-необходимото в технологично отношение за руския военнопромишлен комплекс минава през Индия - главно за стоки с двойно предназначение.

В този ред на мисли, пореден сигнал, че руската армия използва Starlink за подобряване на комуникациите си. Материал на The Washington Post даде подробности, на база украински данни – все по-често в Покровското направление украински дронове засичат сигнали от Starlink, а намалява броят на засечените радиокомуникации.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна продължава да расте на дневна база. 186 бойни сблъсъка е имало за денонощието на 12 октомври, със 17 повече на дневна база (в тази статистика не влиза случващото се в Курска област). Рязко увеличение има в броя хвърлени от руснаците авиационни бомби – 158 за 12 октомври, но намаляват артилерийските обстрели – 4243, след като на 11 октомври бяха над 5000. Това са най-важните данни в сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново най-горещите направления станаха Кураховското и Покровското направление – 47 отбити руски пехотни атаки и 36 отбити руски пехотни атаки съответно на 12 октомври. Предвид посочените от украинския генщаб места на боеве е видно, че основният руски фокус и от Кураховското, и от Покровското направление остава град Селидово. Той е основна точка на южния фланг на Покровск и без да бъде превзет, руската армия, която настъпва към Покровск, ще е под заплаха от флангова атака.

In the Pokrovske direction, Russian forces launched an assault on Ukrainian positions with 4 BMP-3s, a tank, a buggy, and a Gazelle. The 25th Airborne Brigade swiftly struck, destroying Russianinfantry and armor, halting the attack before it even began. pic.twitter.com/Z4W8SYMI1N — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 12, 2024

В Покровското направление – браво, на всеки войник, всеки сержант, всеки офицер. Като цяло, в Донецка и Запорожка област са най-трудните условия, най-големият руски натиск е там. Нашата устойчивост е решаваща за изхода. Това заяви в редовното си вечерно обръщение украинският президент Володимир Зеленски.

(КАРТА) Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке отчита пълен руски контрол над Николаевка – поредното от купищата малки селца в Донецка област на запад от Авдеевка и на изток от Покровск. Селцето е точка в близост до Мирноград – Мирноград е северният еквивалент на Селидово от военна гледна точка що се отнася до Покровск.

Другата особено гореща част на фронта са Купянското и Лиманското направление – 23 и 19 руски пехотни атаки съответно. Няма обаче някакви големи руски хвалби за сериозен руски успех - основната руска цел си остава изтласкване на украинската армия на запад от реките Оскол и Жребец.

Russian serviceman shows the result of what appears to have been an attempt to assault Ukrainian positions with Russian vehicles. The video shows a large amount of destroyed equipment — only one armored personnel carrier (BTR) remains intact. pic.twitter.com/mGcjXJEcze — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 12, 2024

За Торецкото направление руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, публикува по-обширен обзор и от него личи, че руската армия много бавно и мъчно, къща по къща опитва да превземе Торецк. "Доста често срещана ситуация е, когато щурмови групи от двете страни могат да присъстват на различни етажи на една и съща сграда, понякога дори да не знаят за близостта на врага. В такава ситуация всеки вход може да представлява крепост, чието откриване е трудно в динамично променяща се среда", пише "Рибар".

За Курска област обзорът на "Рибар" накратко представлява следното – руската армия атакува, но без хвалби за нещо ново голямо. Каналът признава, че Любимовка, в района на Коренево, все още е район на сражения и не е под руски контрол, а в Плехово изглежда украинците удържат, макар че "мъглата на войната" пречи да се каже каква е ситуацията. "Рибар" и много други руски военно-пропагандни телеграм канали не спират да повтарят как украинските части биват изтласквани от Весело, Нови път и Медвежо (най-западния участък на боеве в Курска област). В дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) посочва, че според чеченският генерал Апти Алаудинов руската армия си върнала 19 населени места, откакто Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нахлуха в Курска област на 6 август, 2024 година, но ISW подчертава, че е засякъл руско присъствие в само 13 населени места, които преди това украинците са посочили като контролирани от тях: Руският пробив в Курска област е спрян, до вечерта ги избивахме: Украински военен