Управляващите в Грузия предложиха бивш футболист на Манчестър Сити за президент

Управляващата проруска партия „Грузинска мечта“ номинира крайнодесния политик и бивш футболен национал Махиал Кавелашвили за президент на Грузия.

Страната е разтърсвана от протести, откакто „Грузинска мечта“ спечели убедително изборите на 26 октомври и си осигури мнозинство в парламента. Опозицията твърди, че вотът е манипулиран, а настоящият държавен глава Саломе Зурабишвили търси начини да анулира изборните резултати, смятайки новото Народно събрание за „противоконституционно“.

Още: Високо напрежение: Протестиращите в Тбилиси пробиха полицейския кордон (ВИДЕО)

„Грузинска мечта“ е партията, която прокара прокремълските закони срещу „чуждестранните агенти“ и срещу ЛГБТ-обществото в Грузия – ветото на Зурабишвили и в двата случая не помогна.

Въпреки бойкота депутатите от формацията гласуваха във вторник датата, на която да се проведат президентските избори – 14 декември. Този ход беше окачествен като „незаконен“ от експерти по конституционно право. Причината – те смятат, че парламентът е нелегитимен и нито едно негово решение не може да бъде в унисон с Конституцията.

Още: Опозицията в Грузия бойкотира свикването на новия парламент (ВИДЕО)

„Нашият екип единодушно реши да номинира Михаил Кавелашвили за позицията президент на страната“, обяви почетният председател Бидзина Иванишвили на пресконференция. Той каза, че бившият футболист бил „въплъщението на грузинския мъж“. Иванишвили – най-богатият човек в страната, не заема официална позиция в правителството, но се смята, че именно той дърпа конците.

„Ще направя всичко, за да обединя грузинското общество около нашите национални интереси, националната ни идентичност, нашите ценности и идеята за независимост на Грузия“, каза Кавелашвили пред журналисти, цитиран от AFP.

Още: Протестите в Грузия продължават (ВИДЕО)

🤡 Georgia's ruling pro-Kremlin party "Georgian Dream" has nominated former soccer player Mikhail Kavelashvili for president



Presidential elections in #Georgia are scheduled for December 14, and for the first time they will be held indirectly - the president will be elected by… pic.twitter.com/ukV8OvNFdR