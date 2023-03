ВИДЕО: Ужасът на окопната война в Украйна отблизо

Но отнемането на човешки живот със сигурност е едно от най-травмиращите неща, които може да ни се случи. А на стотици хиляди в Украйна им се случва всеки ден - на войниците, които се изправят един срещу друг.

Няма лесен начин да отнемеш живот, но сигурно най-трудният е лице в лице - с хладно или огнестрелно оръжие. Едно е да бомбардираш или гледаш през екран, понякога на много и много километри от мястото на действие, съвсем друго е да се дебнеш с врага на разстояние от няколко метра. Тогава кой ще живее и кой ще умре решават по-бързия ум и по-бързите реакции - няма гаранция чии ще са.

В битката за Бахмут ситуациите на близък бой вече са много. Окопната война е страшно ежедневие - за да придобиете малка представа какво, вижте долните ВИДЕА:

Вещицата: Един от кошмарите на руснаците при Бахмут (ВИДЕО)

Fighters of the 1st mechanized battalion of the 3rd Separate Assault Brigade engaging enemies nearby. At 0:40 a mortar lands only meters from their position inside a trench. Intense footage. pic.twitter.com/6bkuUA0ZML