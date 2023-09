Вместо да ги пази от руски дронове: Румъния предлага на свои жители да ги евакуира (ВИДЕО)

Тудор Чернега помоли властите за подкрепа за жителите на село Плауру, които повече от месец съобщават, че руските дронове, атакуващи украинското пристанище Измаил, прелитат над къщите им, а някои от тях падат много близо до града. Въпреки това повечето жители от окръга в Румъния казват, че не искат да напускат селата, в които са родени.

"По време на срещата с министъра на отбраната взех предвид и възможността за доброволно изселване. Остава да се свържа с местните, а тези, които желаят да се изселят доброволно, да да бъдат осигурени същите условия като тези от Украйна, настаняване и храна. Вярвам, че същото напрежение, породено от войната, изпитват и жителите на село Плауру", заяви Тудор Чернега за Agerpres.

Кметът каза още, че село Плауру е на разстояние не повече от 300 метра от зоната в пристанището на Измаил, където са извършени повечето атаки с дронове, и припомни факта, че поради многото кораби, които използват румънския сектор на река Дунав, рибарите вече не могат да извършват своята дейност. „Корабите навлязоха в румънския район на река Дунав, няма къде да хвърлите мрежите си и от това губим всички“, казва Тудор Чернега, цитиран от Digi24.

Румънските военни прибраха в сряда следобед от община Чаталкьой останки, за които се смята, че са от руски дрон. "Когато си лягаш, мислиш дали ще се събудиш сутринта", казва Марсел Ница, един от жителите на Тулча от село Плауру, който видял летателния апарат, когато пристигнал на румънския бряг на Дунав. "Първият път гръмна, голямата ми дъщеря се уплаши, но сега вече не се страхува. И тя излиза и гледа. Не бих напуснала селото. Защо трябва? Там си имат работа. Засега ние ще останем по нашите места. Имам роднини в Одеса и ми изпратиха снимки, когато ги бомбардираха. Онази вечер, когато гръмна, падна прозорец от балкона ми и се счупи на три части“, казва Марсел Ница.

Министърът на националната отбрана Ангел Тилвар беше в сряда в община Чаталкьой и се срещна с хората от село Плауру. „Мисля, че беше нормално да дойдем и да уверим хората в нашата подкрепа, но и да се опитаме по някакъв начин да обясним, че Румъния в този момент не е в никаква форма на конфликт и че няма признаци на агресия срещу нас. Нормално е да ги попитаме какво можем да направим за тях в ситуацията, например, за известен период от време, ако искат хората на Плауру, където има 25 души, които са точно срещу пристанището на Измаил, да се евакуират, можем да го направим“, каза Ангел Тилвър.

По време на посещението министърът на отбраната потвърди, че на румънска територия, близо до село Плауру, са идентифицирани фрагменти от оборудване, което отговаря на останки от дрон. Припомняме, че Букурещ упорито твърдеше, че няма паднал летателен апарат на територията на страната. След като обаче Украйна обяви, че има доказателства, че руски летателен апарат се е приземил на румънска земя, властите в страната признаха, че това се е случило.

През последната нощ отново се съобщава за руски атаки срещу Измаил. Според кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда, че дронове удрят пристанището на украинския град. Видеата са заснети от румънския бряг на Дунав.

