Внезапно почина транспортният министър на Беларус

Причината за смъртта на се обявява.

Авраменко е бил заместник-министър от юли 2013 година, назначен е за министър през 2019 г. с указ на президента Лукашенко.

Това е втората загадъчна смърт на чиновник на режима на Лукашенко за последната година. През ноември 2022 г. при неизвестни обстоятелства почина министърът на външните работи Владимир Макей.

Христо Грозев и Bellingcat разследват смъртта на външния министър на Беларус

Belarus transport and communications minister Aleksey Avramenko died suddenly, Belarus media report.



He was 47 years old. The cause of death was not disclosed.



This is a second sudden unexplained death of Lukashenko's officials in a year. In November 2022 Belarus foreign… pic.twitter.com/MpPHdh019p