Унижението "Азов": Само една от лошите за Путин новини за Украйна (ВИДЕО)

Знакови в това отношение са думите на Денис Прокопенко, с позивна Редис – преди да бъде пленен от руснаците в края на пролетта на миналата година той беше де факто командирът на полка "Азов". Ще се върнем ли на фронта – разбира се, затова се върнахме в Украйна, каза той.

ОЩЕ: Върналите се в Украйна командири от "Азов": От днес отново се включваме в борбата (ВИДЕО)

"Will you return to the front? Of course. That's why we returned to Ukraine," was signed: Denys Prokopenko.



😎 pic.twitter.com/1ew2Yh5cpy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 8, 2023

Появата на командирите от отбраната на Мариупол в Украйна се превърна в знаменито събитие - те стъпиха на украинска земя в Лвов, а там ги чакаше огромно множество хора:

Thousands are waiting for them pic.twitter.com/Fm0bKbKEPA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 8, 2023

Връщането на защитниците на "Азовстал" със сигурност е пореден изключително силен репутационен удар за издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Но също силен репутационен удар за Путин са думите на турския президент Реджеп Ердоган, че Украйна заслужава да влезе в НАТО. Ердоган ги каза при визитата на украинския си колега Володимир Зеленски в Турция, като заявката му, че при очакваната бъдеща визита на Путин в Турция през август месец ще повдигне темата за нови размени на военнопленници между Русия и Украйна е допълнителен пирон в ковчега на Кремъл. От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че нямало потвърдена дата кога Путин ще отиде в Турция – това е акцент в дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). А руски военни кореспонденти вече критикуват усилено Кремъл как така се е позволило изобщо украински военнопленници да отиват в трета държава и то толкова знакови фигури като защитниците на "Азовстал". Руският командир Владимир Новиков (позивна Алабай), който в момента води доброволческо формирование в Запорожието, описва случилото се като "унижение" и го свързва и с Роман Абрамович.

ОЩЕ: Новините, които унижиха Путин след визитата на Зеленски при Ердоган

Развитието на военните действия на фронта в Украйна

The newly created 21st brigade showed how they defeated a Russian column in the east. pic.twitter.com/8hOcxraE53 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 8, 2023

(КАРТА) На този фон, има украински данни за успешни действия на украинската армия при Приютно, в направлението от Велика Новоселка към Бердянск. Според информацията, руснаците са се опитали да си върнат загубени позиции при селото, но не са успели и се е отворила възможност за украинска контраатака – съответно, украинските военни са напреднали с около 1,5 километра, може би дори повече. Руски военни блогъри обаче отвръщат, че украинската армия е отстъпила от позиции по линията Пятихатко – Жребянко.

По отношение на военните действия с отправна точка Орехов към Токмак и Мелитопол, говорителят на Таврийското направление на украинската армия майор Валери Шершен съобщи за напредък, без да дава големи подробности.

(КАРТА) При Бахмут вече има данни за напредък на Трета шурмова бригада на украинската армия към Курдюмовка – на 15-тина километра южно от самия Бахмут. Остта Курдюмовка – Клещеевка (6-7 километра южно от Бахмут) е ключва за оказване на натиск по този фланг върху самия Бахмут и за възможността за осъществяване на успешни артилерийски обстрели по цели вътре в сринатия град. Специално по отношение на Клещеевка има официално оплакване от руския депутат Сардана Авксентиева до руския военен министър Сергей Шойгу – за отношението и командването на руските десантчици от 83-та военновъздушна бригада на руската армия, които се бият в района от едва две седмици.

From the Bakhmut front. Near Kurdyumivka, units of the 28th mechanized brigade stormed enemy trenches and knocked Russians out.



📍48.47944095769999, 37.93796534244917 pic.twitter.com/LrYfQqYefe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 8, 2023

Изрично зам.-секретарят по отбраната на САЩ Колин Кал обаче коментира на 7 юли, че е твърде рано да се съди как върви украинската контраофанзива. Основно сега украинците гледат да унищожават военна техника, логистични центрове и да нанасят колкото се може по-големи загуби в човешка сила на руснаците при удобни моменти - това е посланието, което за пореден път беше отправено и от Михайло Подоляк, съветник на политическия кабинет на Володимир Зеленски.

Един от командирите на ЧВК Вагнер Антон Йелизаров с позивна Лотос посочи, че през август наемниците на Пригожин ще завършат прехвърлянето си в Беларус. Интервюто навява мисли, че командирите на наемническата армия все още се движат свободно в Русия и е тотално неясно какви са точните параметри на сделката, с която бунтът им срещу Кремъл от 23-24 юни беше укротен. Дали Путин продължава да позволява такова нещо е сериозен въпрос – доколко такова нещо продължава да е заплаха за режима му. Важен сигнал, че е така е фактът, че бившият силов министър на т.нар. ДНР Игор Гиркин беше спрян да говори на организирано от него и неговия Клуб на гневните патриоти събитие в Санкт Петербург. Темата беше точно бунтът на Евгений Пригожин и на ЧВК Вагнер. Вървят и слухове, че тече процес за свалянето на Сергей Шойгу като руски военен министър, което би било сериозен резултат и предвид една от декларираните цели на бунта на ЧВК Вагнер. За капак има и заявка от Руския свободен легион, който атакуваше в Белгородска област, че през август ще да реализира нова операция.

Продължават да излизат данни за руските жертви в Украйна – този път става въпрос за потвърдени данни от открити източници. Според нов материал на руската редакция на BBC, от началото на украинската контраофанзива (4 юни, 2023 година), със сигурност има 553 убити руски военни. Уточнението обаче е смразяващо – това абсолютно най-занижената оценка на база изцяло потвърдени данни, а истинското число на загиналите е неизвестно и е "определено много по-голямо". Общо BBC и "Медиазона" са потвърдили дотук 27 423 загинали руски военни във войната в Украйна (за 10 години в Афганистан загиналите руснаци са по-малко), като отново това е най-консервативната оценка – говорим само за потвърдени като имена убити на база публични източници, включително некролози. В Русия информацията за армията като цяло е отдавна засекретена.

В украинското телеграм пространство се появи информация и, че кучето Патрон е попаднало под обстрел близо до Балаклея. Патрон участва в операции по разминиране в Харковска област - няма данни обаче той или някой друг да е пострадал.

ОЩЕ: Руснаците са в капан в Бахмут, данни и за руските и украински жертви в Южна Украйна (ВИДЕО)