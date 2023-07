Новините, които унижиха Путин след визитата на Зеленски при Ердоган

Пред контролираната от Кремъл руска (дез)информационна агенция РИА Новости Песков обаче добави и следните знакови думи: "В контекста на подготовката за срещата на върха на НАТО Турция беше подложена на голям натиск и Анкара като член на Алианса се солидаризира с нея. Руската федерация разбира всичко прекрасно. Нарушаването на договореностите обаче не краси никого". Песков внушава и как това било пиар, след като украинците нямали успехи на фронта, но не говори какви успехи имат руснаците и как така "втората армия в света" от над месец е в отбрана навсякъде по фронта в Украйна.

Новината е поредният удар срещу Русия, след като украинският президент Володимир Зеленски посети Турция и се срещна с турския си колега Реджеп Ердоган, описван често като „съюзник на Путин“ (Ердоган отдавна доказа, че гледа първо собствения си интерес, а зад гърба му има достатъчно мощна държава, която да не се съобразява прекалено много с никого). При тази среща беше подписан меморандум за производство на дронове в Украйна, с турска помощ. Това всъщност е само един аспект от меморандума - той обхваща сътрудничество между Украйна и Турция в рамките на "стратегически индустрии".

Ukraine and Türkiye signed a memorandum on the development of UAV production in Ukraine. The agreement on intentions was agreed by the Ministry of Strategic Industry represented by Minister Kamyshyn and the Ministry of Industry of Türkiye. pic.twitter.com/bn6hQEVC9G