Нова атака срещу Кримския мост: Движението беше спряно (ВИДЕО)

Каква беше причината? В Телеграм се появиха няколко видеа - едното даваше подробности за експлозии в Керч и Ростов:

Explosions reported in Kerch and Rostov 🔥 Locals report that air defense is active in both areas. pic.twitter.com/H4nSsOQTaa

Малко след това излезе видео как руско ПВО стреля по някаква цел в близост до мост. По какво обаче стреля засега не е ясно - има твърдения за изстреляна от украинците ракета - едно такова е на губернатора на Крим Сергей Аксьонов, но има и възражения, че по-скоро става въпрос за опит да се отрази евентуална атака с дронове:

Footage of Russian AD trying to intercept something in the sky. pic.twitter.com/unz1LQvEV8

В крайна сметка заради случилото се задръстванията при моста станаха огромни:

Russian media reports that the traffic jam near the Crimean bridge on both side continues to increase. The waiting time can take up to three hours. pic.twitter.com/A3LnDtFWHN