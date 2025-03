"Всичко вътре е компютър": Тръмп впечатлен от новата си Tesla (ВИДЕО)

Американската технологична революция достигна своята "върхова" точка вчера (11 март), когато президентът Доналд Тръмп се срещна с Илон Мъск в Белия дом и направи историческо откритие: автомобилите на бъдещето са "пълни с компютри". "Уау, това е красиво", възкликна той, докато се настаняваше в яркочервенa Tesla Model S: "Това е различен панел от всичко, което съм виждал — всичко е компютър!"

"Откритието" дойде след сутрешен пост в TruthSocial, където Тръмп обяви, че ще си купи Tesla в знак на подкрепа за Мъск, специалният държавен служител, който се грижи за рязането на разходи. "Радикалните леви лунатици се опитват незаконно и организирано да бойкотират Tesla, за да навредят на Илон и на всичко, за което той се бори", написа Тръмп, след което обяви, че ще си купи нова Tesla. Още: Съкращенията засегнаха и НАСА

Тръмп, който години наред водеше битки срещу технологиите (от вятърните турбини до сложните самолети), изглежда окончателно бе покорен от магията на инженерната мисъл. Очевидци твърдят, че Тръмп дори си е записал на листче цените на различните модели, вероятно за да не бъде подведен от "радикалните леви алгоритми".

В крайна сметка изборът му падна върху Model S – автомобил, който се вписва идеално в естетиката на човек, обожаващ позлатени интериори и сгради, кръстени на самия него. За внучката си той също не пести средства – според CBS, Тръмп ѝ е поръчал Cybertruck, вероятно убеден, че това е най-близкото до президентския лимузинен стил. Още: Тръмп с първа стъпка към закриване на министерството на образованието

Но покупката на Tesla не бе достатъчна. В характерния си стил Тръмп незабавно повиши залозите и обяви, че атаките срещу дилърите на Tesla ще се считат за "вътрешен тероризъм". Засега не е ясно дали това ще включва и онези, които просто се осмеляват да попитат за алтернативни модели като, да речем, Ford или Rivian.

"Everything's computer"... I must say that Trump and his buddy Putin are completely aligned in their total rejection/misunderstanding of modern technology. Both are absolutely dense dinosaurs. And it’s not about age at all. pic.twitter.com/PI9rxUjs0n