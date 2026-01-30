За Крим и Донбас не може да бъде приложено правото на самоопределение на народите: Гутереш

Принципът на правото на народите на самоопределение не може да се прилага за териториите на Донбас и Крим. Това заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутереш, като обясни, че по въпроса за украинските територии важи друг принцип - териториалната цялост на държавата.

Самоопределението изисква редица условия, добави Гутереш, като отбеляза, че това е посочено в становището на Службата по правни въпроси на ООН, цитира го Укринформ.

Изявлението на Гутереш дойде, след като Москва призова действията в окупираните територии на Украйна да бъдат „приравнени“ към ситуацията на самоуправляващия се остров Гренландия, част от Дания, над който президентът на САЩ Доналд Тръмп се стреми да получи контрол. Руският външен министър Сергей Лавров заяви няколко дни по-рано, че Русия се е обърнала към ООН по този въпрос.

Още: САЩ пак са се подвели по Путин за мира в Украйна, поставят неизпълнимо условие пред Киев

Правото на народите на самоопределение е способността на всеки народ самостоятелно да определя собствения си живот, политическа система, вектори на развитие на език, култура, религия и как да изгражда взаимоотношения. Без външна намеса. При тези условия нацията е източник на собствената си държавна воля. Това е норма, залегнала в Устава на ООН, Хелзинкските споразумения и Декларацията за предоставяне на независимост на колониалните страни.

Украйна упражни правото си на самоопределение през 1991 г. Декларацията за независимост и референдумът са класически примери за прилагането на този принцип в съответствие с международните норми, посочва Укринформ.

Още: Тръмп валидира войната на Путин: Лавров сравни Крим с Гренландия