"Свършиха ни парите": Горчива изненада и енергиен шок за Европа от войната в Иран, който тя не може да понесе

"Свършиха ни парите." Фразата прозвуча от устата не на кого да е, а на управителя на Националната централна банка на Франция, държавната Banque de France, Франсоа Вилерой дьо Гало пред телевизия RTL миналата седмица. Войната в Иран удари Европа с енергиен шок, който тя много трудно ще понесе, пише по повод това в свой анализ The Wall Street Journal.

Енергийният шок, причинен от войната в Близкия изток, ще нанесе съкрушителен удар на европейската икономика. Това ще бъде горчива изненада за Стария континент, който се надяваше да ускори растежа си тази година след дълъг период на стагнация, който бе причина за недоволството на избирателите в цяла Европа, пише изданието.

Политиците полагат всички усилия да предоставят помощ, но възможностите им са по-ограничени, отколкото бяха през 2022 г., когато започна войната в Украйна. По онова време публичният дълг и разходите по заеми бяха по-ниски, а европейските домакинства и фирми получаваха средства от програми за стимулиране след пандемията.

Днес ситуацията е по-лоша - разходите по заемите се покачват рязко на целия континент, а публичният дълг на Великобритания и Франция е на или близо до най-високото си ниво от поне 60 години. Франсоа Вилерой дьо Гало предупреди, че френските публични финанси вече са силно натоварени и правителството няма възможност да субсидира нови скокове на цените на енергията.

А войната в Близкия изток се очертава да повиши още цените на петрола и газа.

Днес Европа е много уязвима, защото още не се е възстановила напълно от енергийната криза след 2022 г. Скъпата енергия може отново да ускори инфлацията и да удари индустрията.

Защо Европа е в по-лоша позиция от 2022

Силната зависимост на Европа от вноса на енергия (петрол и газ) в съчетание с рязкото повишаване на техните цени след блокадата и рязкото ограничаване на доставките през Ормузкия проток и големите публични дългове и ограничен бюджет за субсидии в сравнение с предишни кризи ще изиграят по всяка вероятност лоша шега на Европа.

The Wall Street Journal ясно очертава тези няколко проблема:

Тежестта на много високия държавен дълг - във Франция той е около 110% от БВП, във Великобритания и други страни също е близо до исторически върхове;

По-скъпите заеми - лихвите по държавния дълг растат в цяла Европа;

По-малкото възможности за субсидии за разлика от 2022–2023 г., когато правителствата похарчиха стотици милиарди евро за компенсации за ток и газ.

Прекият ефект от войната

Само в първите дни на американо-израелската война срещу Иран по-високите цени на горивата са стрували на икономиката на ЕС около 3 млрд. евро допълнителни разходи за енергия, сочат данните.

Покачващите се цени на енергията заплашват да ускорят деиндустриализацията, тъй като енергоемки индустрии като химическата промишленост затварят заводи и преместват производството си в главно в Китай.