Западните ракети на Украйна - Русия трепери за летища, складове за боеприпаси и командни щабове

Шест американски балистични ракети, изстреляни от Украйна, удариха склад за боеприпаси на около 120 километра от руската граница рано във вторник (19.11), причинявайки мощни експлозии, които оцветиха небето в червено, припомня The Wall Street Journal. Става въпрос за американски балистични ракети ATACMS.

На следващата сутрин 10 британски крилати ракети удариха последователно покрайнините на руски правителствен санаториум, който очевидно се използваше като военен щаб. Това се случи в град Марино, Курска област, на около 30 километра от фронтовата линия: Ракети Storm Shadow удариха имот на Путин: Какво се знае (ВИДЕО и СНИМКИ)

Киев извърши двата удара с доставени от Запада ракети за първи път, откакто получи разрешение от Съединените щати и съюзниците, демонстрирайки обхвата на възможните за удари военни цели от Украйна.

САЩ и техните съюзници разрешиха използването на мощни и трудни за прехващане ракети в критичен момент за Украйна, докато тя се бори да удържи настъплението на Русия по 1300-километровата фронтова линия. Удрянето на руския тил ще помогне на Украйна да забави напредването на врага.

Колко помага това?

Колко голяма ще бъде разликата на бойното поле от новите възможности зависи от това колко ракети ще получи Украйна и колко ефективно ще ги използва.

Разрешението обаче е дадено със закъснение. Още през пролетта на тази година Украйна направи първите си искания за нанасяне на удари по руска територия с помощта на доставените от Обединеното кралство ракети Storm Shadow и тактически ракетни системи на американската армия (ATACMS). Киев вече има разрешение да обстрелва руска територия с артилерия с по-малък обсег.

Предпазливостта на САЩ при разрешаването на използването на ракети, която те отдадоха на страх от ескалация, даде на Москва време да изведе някои ценни цели, като самолети и хеликоптери, извън обхвата. Според военните анализатори това все пак е изгодно за Украйна, тъй като колкото по-далеч е руската техника от фронтовата линия, толкова повече повече се удължава маршрутът за извършване на удари, съответно се оскъпяват разходите - необходимо е повече гориво, това значи че не може да се използва и повече оръжие от самолет/хеликоптер, защото то също тежи, а съответната машина има предел на товара, който може да носи - след като трябва зареждане на повече гориво, без което не може, ще се намалява друг товар т.е. оръжието (бомби, ракети).

Дори като се има предвид това, Украйна не трябва да губи бдителността си.

Много складове за боеприпаси и щурмова авиация на руснаците вече не са в зоната за сигурност, докато Украйна избира къде да нанесе удари. Стотици цели обаче вече са в обсега на наскоро разрешените оръжия, които са по-мощни от дроновете с голям обсег, които Украйна използва за удари дълбоко в Русия - оценки излязоха далеч преди материала в The Wall Street Journal - припомнете си: Милиарди в плюс за икономиката на САЩ от американските оръжия за Украйна

Вашингтонският мозъчен тръст Institute for the Study of War е картографирал около 200 военни инсталации в обсега на ракетите ATACMS с обсег от 300 километра и Storm Shadow с обсег от 250 километра. Анализаторът от Института за изследване на войната (ISW) Джордж Барос каза, че картата отразява само част от целите, които могат да бъдат идентифицирани въз основа на публично достъпна информация. Украйна също може да действа въз основа на информация, получена от разузнавателните служби, за да атакува командни щабове и други съоръжения, които променят местоположението си.

„Унищожаването на щаб на бригада или дивизия може да хвърли стотици руски войници и командването им в объркване за дни“, казва Барос.

Чувствайки се комфортно на собствена територия, руснаците обучават войски, ремонтират техника, създават комуникационни центрове и прокарват логистични маршрути. Докато Украйна трябва да маневрира, за да достави оборудване на войските на фронтовата линия, Русия не се нуждае от това, което ѝ дава предимство на бойното поле.

Една от най-големите концентрации на войски, които Украйна може да удари, се намира в южната част на Ростовска област на Русия. Там има най-малко четири летища в обсега на западните ракети, въпреки че някои са цивилни и е малко вероятно да бъдат атакувани. Летището в Ростов е крайната дестинация на голям брой войници, които се транспортират с големи военни самолети, екипират се, товарят се на автобуси и се изпращат в Източна Украйна. Удар по този регион може да бъде опустошителен и да унищожи ключов плацдарм за разполагане на руски войски.

Все още не е ясно дали Вашингтон е наложил някакви ограничения върху видовете цели или региони, които Киев може да избере за своите атаки.

На 21 ноември Русия изстреля балистична ракета със среден обсег, която може да носи ядрена бойна глава, по големия украински град Днепропетровск (Днипро) за първи път в историята, което се счита като отмъщение за украинските удари по-рано. След руския удар украинският президент Володимир Зеленски каза, че използването на западни оръжия е в рамките на легитимното право на Украйна за самоотбрана, пише още The Wall Street Journal.

"Путин лъже, когато казва, че предполагаемото използване на оръжия с голям обсег от Украйна е някаква наша нова стъпка", каза той: "Ние сме използвали тези оръжия и преди", имайки предвид операции в Крим.

Украинските въоръжени сили наистина са използвали подобни оръжия срещу Русия и преди, включително в Крим, където са атакували фериботи, които Русия използва за доставка на товари през Керченския проток до полуостров Крим от континента. Украйна също извърши редица атаки срещу руски системи за противовъздушна отбрана, удряйки ракетни установки и радари.

