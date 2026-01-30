Любопитно:

30 януари 2026, 20:52 часа
Зеленски: Нито Русия, нито Украйна са нанасяли удари по енергийни обекти

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че нито Москва, нито Киев са нанасяли удари по енергийни обекти след споразумението по инициатива на САЩ, с което Русия се съгласи да се въздържа от такива атаки, предаде Ройтерс. "Наистина от снощи до днес не е имало удари по енергийни съоръжения в нито един наш регион“, каза Зеленски във видеообръщение. „Украйна е готова при същите условия да се въздържа от удари и днес не нанесохме удари по руски енергийни обекти,“ добави той.

Зеленски отбеляза, че Русия е "пренасочила“ военната си активност към атаки по логистични обекти като железопътни възли. По този повод украинската министър-председателка Юлия Свириденко каза, че през последните 24 часа руските сили са извършили 7 атаки срещу жп инфраструктура.

"Русия умишлено атакува украинските логистични маршрути", написа Свириденко на английски в "Екс".

Елин Димитров
