Дания ще предаде цялата си артилерия на Украйна (ВИДЕО)

Според Фредериксен европейските лидери често обясняват проблемите с производството на оръжия като причина за недостатъчната военна помощ за Украйна.

"Но Украйна ни моли за боеприпаси и артилерия именно сега. Ние, Дания, решихме да прехвърлим цялата си артилерия на Украйна. Извинете ме, приятели, но в Европа има военна техника, това не е само въпрос на производство. Ние имаме оръжия, боеприпаси, системи за противовъздушна отбрана, които не използваме. Те трябва да бъдат прехвърлени в Украйна", подчерта датският премиер.

Независимо от продължаващата ситуация в САЩ, Европа трябва да поеме отговорност за собствената си сигурност. "Трябва да направим повече", подчерта Фредериксен.

❗️ #Denmark will hand over all its artillery to #Ukraine - Prime Minister Mette Frederiksen



She also noted that Europeans should not wait until the crisis breaks out with the acceptance of funding for supplies from the United States for the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/IdhX3jtlIG