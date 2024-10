Зеленски разсея заблуди за войната и членството на Украйна в НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Украйна е против замразяване на войната. Трета война не искаме. През 2014 година започна първата война, с окупация на украински земи. През 2022 година започна пълномащабна война. Преди това, войната беше замразена – имаше примирие, спиране на огъня, замразен конфликт. Имаше Нормандски формат, Мински споразумения, хиляди преговори с Руската федерация и други партньори в различни платформи. И после – пълномащабна война. Ако сега войната бъде замразена без разбиране какво ще стане утре и какви гаранции за сигурност ще имаме, мисля, че има огромен риск. Всичко трябва да е (разписано) на хартия, ясно – как приключва тази война, кой носи отговорност и кой е агресорът". Така украинският президент Володимир Зеленски изпрати ясен сигнал към политици като кандидата за втори мандат в Белия дом Доналд Тръмп – Зеленски го стори в голямо интервю за The Times of India.

"We are against freezing the conflict. We do not want a third war. The 2014 war was frozen with thousands of negotiations, but the full-scale war in 2022 still started" - Zelensky shares his view on ending the war. pic.twitter.com/qyJvP96Uq9 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 28, 2024

Думите на Зеленски са факт в момент, когато Financial Times публикува материал с по-сериозни подробности какъв е планът на Тръмп за войната в Украйна, ако пак стане президент на САЩ. Планът звучи като сценарий, какъвто беше реализиран в Корея – Северна и Южна Корея и липса на истински мирен договор вече 70 години: Замразена война с автономни региони край демилитаризирана зона: Планът на Тръмп за Украйна

Същевременно Зеленски подчерта много ясно – планът за победа не е платформа за преговори за мир с Русия. Планът за победа е да бъде така подсилена Украйна – преди да има нови платформи и формати за преговори за мир. "Не е предложение за преговори – това е конкретен въпрос към Запада", добави той и специално акцентира на членството на Украйна в НАТО. "Първата точка не е да влезем в НАТО, а да имаме покана, че ще влезем, в бъдеще и никой (в Алианса) да не промени тази си позиция впоследствие. Да не е всичко на думи, а да е на хартия, юридически обвързващо", каза Зеленски и подчерта, че докато Украйна е във война, не може да стане член на НАТО и няма да моли никого за такова нещо. "Искаме покана да влезем в НАТО", заяви ясно украинският президент:

President Zelensky to the Times of India: "The Victory plan is not a platform for negotiations with Russia. It's a plan to strengthen Ukraine today, ahead of any diplomatic platforms or Peace Summits.



The first point is not NATO membership, not a quick accession to NATO. It's… pic.twitter.com/OjgguzEyro — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 28, 2024

Издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин призна на правителствено заседание, че руската икономика вече изпитва трудности и дисбаланси. Конкретно – руският растеж през третото тримесечие се забавил, а трудностите Путин очерта в следното: западни санкции, недостиг на работна ръка, липса на достатъчно добър технологичен и логистичен капацитет. Путин опита да представи недостига на работна ръка като постижение – защото така безработицата била само 2,4-2,5%. А в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изрично е подчертано как руският диктатор говори за фокус върху нови инвестиционни проекти, създаване на работни условия в модерни икономически сектори и увеличение на производството на стоки и услуги с руската бюджетна рамка 2025 – 2027 година, като проекторамката предвижда 41% от годишните разходи на Русия да са за военно дело и сферата на сигурността. Какви иновации ще има тогава, питат от ISW.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна почти не се промени на дневна база, като ситуацията може буквално да се счита за малка почивка на фона на видяното в последните вече над 2 месеца. Общо за денонощието на 28 октомври е имало 149 бойни сблъсъка по целия фронт в Украйна (в статистиката не влиза Курска област), което е с 5 повече спрямо 27 октомври. Руснаците са използвали 167 авиационни бомби за удари в Украйна, 54 са в Курска област, а броят на артилерийските им обстрели също се е увеличил – 4800 изстреляни от руски гаубици и оръдия снаряда, сочи сутрешната официална сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е Кураховското – 48 отбити руски пехотни атаки. Като прибавим и 12 руски пехотни атаки по линията Богоявленка – Новоукраинка във Времеевското направление е ясно, че на 28 октомври основните руски усилия са били насочени към Курахово. (КАРТА) По украински данни руски щурмови части атакуват и напредват в Катериновка, като отново опасенията, че украинската защита на южния фронт в Донецка област се срива се засилват:

Иначе, от изток към Курахово руснаците не спират да атакуват – ВИДЕО, 18+ (може да се гледат от регистрирани потребители на платформата "Х", които са логнати в профила си) показва унищожението на 2 руски танка и 9 руски бронирани машини на пехотата в атака с 4 танка и 13 бронирани машини. Убити са 25 руски войници, ранени са още 23-ма:

Likely part of this attack, a destroyed Russian BTR-82A. pic.twitter.com/x4R0ypCBJi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 28, 2024

(КАРТА) На южния фланг на Покровското направление, руските военни части също могат да се похвалят с успехи – започнали са атаки в покрайнините на Новодимитровка, след като руснаците успяха да поставят под контрол Украинск и Цукурино. Многото руски жертви (ГЕОЛОКАЛИЗИРАНО ВИДЕО, 18+) засега не спират руската армия:

В Лиманското и в Купянското направление е имало съответно 15 и 13 руски пехотни атаки. На база геолокализирани видеокадри ISW оценява лек руски напредък при Колесниковка и Крухляковка, и двете села са близо едно друго в Купянското направление, с поглед към река Оскол.

Критично поганий день для російських танкістів на Лиманському напрямку 😅

Працюють оператори ударних дронів Батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади

Неперевершено 🔥🔥 🔥 pic.twitter.com/NEomkSyqCv — Мисливець за зорями (@small10space) October 28, 2024

Лиманський напрямок,село Терни pic.twitter.com/t5pXBFsxP6 — Мисливець за зорями (@small10space) October 28, 2024

В Курска област няма потвърдени значими промени на позиции и от двете страни.

🇺🇸🇺🇦 The M2A2 Bradley IFV and M1A1 Abrams tank firing on Russian troop positions in the tree lines of Kursk region. pic.twitter.com/H1MSpguE6n — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 28, 2024

За Харковска област украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец прогнозира нов руски опит да бъде превзет изцяло град Вовчанск, с цел след това руската армия да тръгне на юг по река Северски Донец и да помогне в Купянското направление. Той прави оценка, че там има до 45 000 руски войници, с 340 танка и малко над 1000 бронирани машини на пехотата, което е дори повече от наличното за руската армия в Купянското и Лиманското направление, пак по негови оценки. Но заради операция "Курск", оперативният резерв на руснаците в Харковска област вече е много малък – най-много 4000 войници. А в северната част на Харковска област руската армия успя единствено да се задържи в северозападната част на Вовчанск, да овладее село Глубоко в направлението към село Липци и нищо друго, добавя Машовец. Той смята, че руснаците ще опитат да обкръжат Вовчанск – от изток, през село Тихо, което така и не падна досега и на запад, през Бургуватка и Старица, където руските части и до момента са успешно блокирани. Стратегическата руска цел засега ще е да разшири фронта на военни действия с цел отслабване на украинските ресурси, смята украинският анализатор – с други думи, разширение на руската буферна зона в Харковска област, за което обаче трябват още войници и военна техника. Според Машовец, заради случващото се в Курска област, за зимния сезон руското военно командване ще трябва или да намери резерви, или да "стабилизира фронта" - в противен случай ще рискува опит за значим руски напредък към Купянск без достатъчно резерви: Плановете за победа: Факторите кой ще има успех в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)