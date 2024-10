Плановете за победа: Факторите кой ще има успех в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Продължителна война, с "колкото е небходимо" жертви и победа заради по-големите ресурси заедно с умора на Запада да помага на Украйна – това остава стратегията на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Но в средносрочен и дългосрочен план тази стратегия ще бъде подкопана от засилващи се затруднения за Русия. Това пише в своя дневен анализ за войната в Украйна американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Мозъчният тръст дели на две факторите, които са от критична важност за изпълнение на стратегията на Путин в момента. Първо – хората т.е. новите войници. Видимо е, че Путин за момента не желае да направи втора вълна на официална мобилизация, независимо дали частична или пълна. Всъщност руският диктатор все още не е обявил официално война на Украйна, което според руското законодателство би го поставило в задължително положение да прави обща мобилизация. Все още Путин разчита на т.нар. криптомобилизация – привличане на желаещи срещу пари да станат войници, като много често се появяват новини за увеличение на еднократните премии за влизане в руската армия, което подсказва, че няма наплив от желаещи. Вече има украински оценки, че даваните от Русия военни жертви (убити, ранени и изчезнали по време на акция) са почти толкова, колкото и новопривлечените войници – става въпрос месечно. Това означава, че руската армия не може да формира резерв и е принудена да хвърля всеки новодошъл веднага във войната, за да запази темпото на изпълнение на стратегията "с повече пушечно месо ще спечелим": Младите украинци да тръгват на война: Съвети от САЩ предизвикаха язвителни отговори (ОБЗОР – ВИДЕО)

Извън привличането на повече и повече руснаци в армията, остава и наборът на чуждестранни наемници, по различни схеми, но това не може да е дългосрочно устойчиво решение предвид броя войници, които са необходими – над 35 000 месечно. Септември, 2024 година се оказа най-кървавият за руската армия, с по над 1200 убити, ранени и изчезнали по време на акция руски войници дневно (освен украинска, това е и британска оценка: Руските загуби в Украйна бележат нов среднодневен рекорд през септември), а данните на украинския генщаб за 16 октомври сочат 1420 руски военни жертви, за 15 октомври бяха над 1300, като цяло за октомври нямаше ден досега с под 1150 жертви, при това по-рядко, отколкото през септември, да не говорим предишните месеци.

Вторият фактор – техниката. Отдавна е видимо, че Русия все повече и повече разчита на закърпване и обновление на стара военна техника от съветско време, а не на ново производство, за да преодолява огромните загуби на фронта в Украйна (проектът Oryx дава най-добра представа за загубите и на руснаците, и на украинците що се отнася за военна техника – документирани с геолокализирани кадри). В това отношение режимът на Путин разчита много и систематично на Северна Корея (боеприпаси и ракети), Иран (най-вече дронове) и Китай (китайците за микроелектроника, с която все пак да има производство на по-модерни руски оръжия). Според ISW обаче мащабът няма да е достатъчен в дългосрочен план предвид мащаба на усилията за изпълнение на наложените цели за руската армия в Украйна.

Интересен аспект – в анализа на ISW се обръща внимание на писмо от Игор Гиркин (Игор Стрелков) – осъден на първа инстанция от съд в Хага за свалянето на полет MH17 и намиращ се в руска наказателна колония заради дискредитиране на руската армия. В писмото Гиркин дава оценка на свършеното от руснаците през тази година – според него, Украйна е успяла при военните резултати да извлече стратегическо равенство, защото е разширила фронта в Курска област, с което е ангажирала почти всички руски резерви, докато Киев успява да запази непокътнати свои резерви. Гиркин не вижда руските успехи в Покровското направление като нещо стратегически значимо, тъй като украинците отстъпвали организирано и без да дават свидни жертви, но изтощават руснаците. Според Гиркин, режимът на Путин се надскача и заблуждава за ресурсите, с които разполага и всъщност разчита на това Доналд Тръмп да стане президент на САЩ, за да положи решителна основа за победа в Украйна. Отделно, той критикува Кремъл, че е пропилял ценно време и не се е възползвал от прояви на некомпетентност и нерешителност на Запада.

Макар всичко това да е обективна реалност, не бива да се забравя, че и другата страна е далеч от положение "всичко е цветя и рози". Представеният от Володимир Зеленски план за победа срещна доста критики – бил списък с (по)желания, който няма да доведе до промяна в полза на Украйна на бойното поле, това е един от най-често срещаните аргументи и в западни анализи, например на политическия експерт на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке. Проблемите с недостига на войници и недостатъчните и нередовни доставки на оръжие все още са изтъквани и от Зеленски, и от висшите военни – а видеокадри като долните от Закарпатието, които показват яростна съпротива от жени (повечето от ромски етност) срещу служители на украинския военен комисариат (отговарящ за наборниците), също затвърждават позицията за немалко сериозни проблеми: Какво съдържа Планът за победа на Зеленски: Публикуваха подробностите

Засега е ясно едно – Путин определи стратегията и ритъма на войната, въпросът е кой ще издържи повече от другия на нея. Затова и заявката на християндемократът Фридрих Мерц, че ще даде далекобойни ракети "Таурус" на Украйна, ако Русия не спре веднага да бомбардира украинска гражданска инфраструктура, е един от многото елементи от необходимата военна и финансова помощ, които могат да наклонят везните. За Украйна Мерц със согурност ще е по-желаен германски канцлер от Олаф Шолц след такива изказвания – само че той може да смени Шолц най-рано след изборите през септември, 2025 година:

Курска област

Предвид стратегическият украински удар, който ангажира много руски резерви във война на руска територия, вместо да могат да помагат за решителни пробиви на фронта в Украйна, ситуацията в Курска област привлича сериозно внимание.

(КАРТА) Юлиян Рьопке е категоричен, че руснаците са успели да си върнат Любимовка, Кореневски район. Информацията е на база геолокализирани видеокадри и твърдения в руските телеграм канали – известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, казва точно същото като Рьопке. Но по украински данни, руските сили не са превзели близкото село Зелен път, както и Новоивановка (КАРТА). Геолокализирани видеокадри показват поредни успешни украински удари с дронове срещу руски БТР-и именно на позиции, от които руската армия се мъчи да стигне до Зелен път. Руският инструктор на щурмоваци в пълните със затворници руски отряди "Щурм Z" Святослав Голиков публикува в официалния си канал в Телеграм информация от свои източници, че украинците много ефективно минират с помощта на дронове подстъпите към своите позиции в Курска област, като твърди, че незнайно от кого сложените драконови зъби по пътища за евакуация на руски войници и цивилни, бягащи от украински FPV дронове, че били премахнати. "Рибар" потвърждава, че има сериозно миниране на пътя Любимовка – Зелен път: "Дарвин" по руски: Десетки убити "от нашите" заради катастрофи в антитанкови бариери (СНИМКИ)

Друг пример за тежките жертви, които дава руската армия в опитите си да реши проблема с Курска област и овладяната от украинците там територия от стотици квадратни километри – успешно обстреляни и поразени руски бронирани машини при опит да бъде атакувана Руская Конопелка, до Улянок, югоизточния фланг на град Суджа. Суджа е най-ценната украинска придобивка от операция "Курск" дотук – там се намира разпределителната станция за доставките на руски газ за Европа. Увеличават се и съобщенията в украински и руски телеграм канали на военна тематика, че лошото време в Курска област (дъжд и вятър) все повече затруднява по-мащабните операции, особено с бронирана техника:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Лек спад на дневна база в интензивността на боевете в Украйна, но тя пак си остава много висока. 163 бойни сблъсъка са регистирани на 16 октомври т.е. 8 по-малко спрямо 15 октомври. Сериозно намаление има в броя на хвърлените руски авиационни бомби – 98, т.е. 32 по-малко на дневна база, като 16 октомври става третия от последните 4 дни, в които използваните от руснаците авиационни бомби за удари в Украйна са по-малко от 100. Има малко увеличение, с малко под 300 снаряда на руските артилерийски обстрели, около 4800 – т.е. все още под 5000, сочат данните от официалната сутрешна сводка на украинския генщаб.

Голямата изненада – в Покровското направление има само 15 руски пехотни атаки за денонощието, като отново най-голямата активност е при Селидово, а също сериозен руски натиск за пробив и превземане на града има и откъм Кураховското направление, през Цукурино. Известният руски телеграм канал "Военкор Котенок" пише , че времето в Донецка област почва да се влошава чувствително и това облагодетелства защитаващите се т.е. украинците. "Загубите ни в Покровското направление са значителни, но не мога да разкривам секретни данни", пише още в публикацията на канала. Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец добавя, че в последните 2 седмици като резерви в Покровското направление руснаците са пратили около 1600 войници:

Най-горещо е било Кураховското направление – 52 руски пехотни атаки са отбити там, като украинският телеграм канал "Офицер+" съобщава, че голямо количество руска военна техника е отделено за атака в района на Цукурино и към Селидово от юг, но тепърва ще има данни какво е станало.

В Лиманското и Купянското направление е имало съответно 17 и 18 руски пехотни атаки, като има видеокадри как руснаците издигат знамена в северните покрайнини на Невско, ключова точка в Лиманското направление. За "Рибар" това е достатъчно да бъде обявено, че селото е превзето, същото казва и руското военно министерство, а ISW е съгласен с тези оценки. Константин Машовец добавя, че и Невско, и Макеевка са под руски контрол, макар че част от територията между двете села все още е под украински контрол. Руската армия обаче вече има предмостия през река Жребец от Макеевка към Грековка и от Невско в посока Новолюбовка – Екатериновка, добавя Машовец и уточнява, че сега непосредствената руска цел ще е да се разшири зоната на контрол при река Жребец от Невско – Екатериновка на юг към Торско, където руската армия е заклещена и не помърдва от над година. Според него, в Лиманското направление има около 35 000 руски войници, още 6000 – 7000 в резерв (под въпрос достатъчно ли са), както и общо около 550 танка и 1050 бронирани машини на пехотата плюс 350 гаубици. Крайната руска цел, по думите на Машовец – достигане и овладяване на линията Борова – Лиман, за да може руската армия да си осигури една от необходимите точки, без които не може, за атака на агломерацията Краматорск – Славянск, която е последната недокосната голяма територия под украински контрол в Донецка област:

