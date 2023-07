Зеленски: Войната се връща на територията на Русия (ВИДЕО)

ОЩЕ: Голям взрив след нова атака с дронове срещу Москва (ВИДЕО)

"Руската агресия претърпя банкрут на бойното поле. Днес е 522-ия ден, откакто продължава т.нар. "специална военна операция", която руското ръководство планираше да продължи седмица-две. Украйна става по-силна. Постепенно войната се връща на територията на Русия - в нейния символичен център и военни бази и това е естествен и напълно справедлив процес", са точните думи на украинския президент.

Изявлението му идва, след като в нощта на 30 юли дронове атакуваха Москва. От военното министерство на Руската федерация твърдят, че въоръжените сили на Украйна са пуснали три дрона към Москва - единият е свален от ПВО, а другите два били прехванати от средства за радиоелектронна борба, заради което са паднали на територията на Москва-Сити.

По-рано говорителят на ВСУ на Украйна Юрий Игнат коментира: "В Русия винаги нещо лети, в частност - в Москва. Тези, които войната "не ги засяга", вече ги засяга. Вече съществуват определени настроения в Русия - нещо долита шумно... Получиха това, което искат."

Видеокадри от мястото на падането на дроновете показват, че не всичко е както го описват официалните руски власти - при комплекса кули в търговския център на Москва (Москва Сити) има голям взрив, а заснелият кадрите определено е ужасен.

Crazy footage of the Ukrainian UAV attack on Moscow https://t.co/fzO30EpAZu pic.twitter.com/jJpPybNRmw