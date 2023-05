Война на дронове: Защо руската ПВО не сработи (ВИДЕО)

До момента точният брой на дроновете не е известно. Военното министерство на РФ съобщи за осем дрона, които уж са свалени. Руските телеграм-канали съобщаваха за от 25 до 32 дрона, повечето от тях, свалени от дърветата, три- попаднали в жилищни блокове.

Какво е известно

Блоковете, в които са се врязали дроновете се намират в Нова Москва и на Профсъюзната улица и Ленинския проспект. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за двама пострадали, хоспитализация не се е наложила.

Части от няколко дрона са паднали в Подмосковието, в единият от случаите това е с. Раздори, което се намира на 10 км от резиденцията на Владимир Путин в Ново Огарьово.

Руската страна обвини Украйна за атаката, от Киев не са потвърдили причастността си към нападението, но и не отричат.

"Може би не всички дронове са готови да атакуват Украйна и искат да се върнат при създателите си", каза съветникът на украинския президент Михаил Подоляк.

Какво казват експертите

Военните анализатори са единодушни, че руската система на ПВО не се е справила с атаката.

Според украинския военен летец Роман Свитан "пробивът е пълен", а руската система на ПВО има пробойни. Той уточнява, че случилото се не е масова вълна, за да бъде такава трябва да има около сто дрона. По думите на Свитан цели на бъдещите атаки може да бъдат военни обекти в Московския регион.

A massive wave of drone strikes targeted Moscow this morning for the first time ever.



It’s likely a Russian false flag operation to drum up support for the war.



Consider that Putin killed 300 Russians in the false flag bombings of apartments in 1999 to justify war in Cechnya pic.twitter.com/JA51Bi09u0