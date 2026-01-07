Зимата скова Европа: Отменени полети и блокиран транспорт (ВИДЕА)

Силна зимна буря доведе до сериозни смущения в транспортните системи на няколко европейски държави, като най-засегнати са Нидерландия и Франция. Снеговалежът и ниските температури предизвикаха масови отменени полети, спиране на обществения транспорт и призиви към гражданите да ограничат пътуванията си. В Нидерландия стотици полети бяха отменени, а железопътният и автобусният транспорт в редица региони беше временно преустановен. На летище „Схипхол“ в Амстердам още на 6 януари бяха анулирани около 400 полета, като от авиокомпанията „Еър Франс-КЛМ“ съобщиха, че запасите от химикали за обезледяване на самолетите намаляват. По-късно стана ясно, че общият брой на отменените полети е достигнал най-малко 700, като се очаква той да нарасне.

На полеви легла

Над 1000 пътници прекараха нощта на летището, където бяха разположени полеви легла и осигурена закуска за хората, останали блокирани заради лошото време.

Националният железопътен оператор на страната обяви, че до 10:00 часа сутринта местно време не се движат никакви влакове, а след това услугите се възстановяват само частично.

В района на Амстердам трафикът остана силно ограничен, а в Утрехт всички автобусни линии бяха спрени до сряда сутринта заради заледени пътища.

Въпреки затрудненията по пътищата, задръстванията бяха по-малко от обичайното, след като много служители се съобразиха с призивите на властите да работят от домовете си.

Отложени изпити и обучение онлайн

Отчетени бяха около 300 километра задръствания при средно 475 километра за обикновена вторник сутрин. За днес властите препоръчаха да се избягват пътувания, освен ако не са абсолютно наложителни.

Университетите в Ротердам и Утрехт отложиха изпити и преминаха към онлайн обучение. Нидерландският метеорологичен институт предупреди, че снеговалежите ще продължат и през следващия ден.

Обстановката във Франция

Сериозни проблеми предизвика зимното време и във Франция. Около 140 полета бяха отменени на летищата в Париж – приблизително 100 на „Шарл де Гол“ и още 40 на „Орли“ – заради снеговалеж и силен студ, съобщи френският министър на транспорта.

Нарушенията бяха обявени още вечерта на 6 януари, като властите изразиха надежда ситуацията да се нормализира в следобедните часове на следващия ден.

Всички обществени автобусни линии в Париж и околните предградия бяха временно спрени поради заледени пътища, докато по-голямата част от метрото и крайградските железопътни линии продължиха да работят.

Най-студената вълна взе жертви

Метеорологичната служба „Метео Франс“ постави 38 от 96-те департамента на континентална Франция в режим на повишена готовност заради силен снеговалеж и черен лед, като в някои райони вече са натрупани между три и седем сантиметра сняг.

Студената вълна беше определена като рядко интензивна за сезона. Жителите на региона на Париж бяха призовани да избягват ненужни пътувания и, когато е възможно, да работят от домовете си.

По данни на властите шестима души са загинали при инциденти, свързани с лошото време, по време на най-студената вълна в Европа тази зима досега.

