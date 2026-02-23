Правителството на Гюров:

Препоръки под сурдинка към руските военни: Не ползвайте чат приложението на племенника на Путин

23 февруари 2026, 22:38 часа 246 прочитания 0 коментара
Препоръки под сурдинка към руските военни: Не ползвайте чат приложението на племенника на Путин

Руските войници на фронта в Украйна да не ползват руското мобилно чат приложение MAX, защото не е достатъчно сигурно. Такива съвети се разпростаняват в Телеграм, съобщава руската опозиционна платформа "Медиазона".

Z-каналът Fighterbomber, който е свързван с руските ВВС и се счита, че се поддържа от пенсиониран руски военен пилот, първи съобщи това. Според канала, руските военни са получили заповеди да не използват или инсталират MAX, в който дял има братовчед и племенник на руския диктатор Владимир Путин.

"Източници от Службата за сигурност посочват, че на фона на потискането на Telegram с всички налични средства, лаоските войски (както Z-кръговете наричат ​​руските въоръжени сили, за да избегнат евентуално съдебно преследване за "дискредитиране" на армията – бел. ред.) са получили заповеди за забрана на използването и инсталирането на най-сигурния национален месинджър в света на устройства с усъвършенствани мултимедийни възможности, които многократно са били забранявани с предишни заповеди", пише Fighterbomber.

Още: Телеграм "нахрани" Русия: Лъжете, че чужди служби са ни хакнали

По-късно източник от "Медиазона" потвърди, че руските военни части, участващи във войната с Украйна, действително получават препоръки да не използват месинджъра MAX, тъй като не е достатъчно сигурен.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Ограничаването на Телеграм се превърна в тема от национално значение за Русия. Особено голямо недоволство има от руските войници и от Z-каналите. Руски военни се обърнаха към Роскомнадзор да не блокира Телеграм, а руският министър на цифровото развитие Максут Шадаев обеща това да не става, но и че ще има прехвърляне на военни комуникации към други платформи - ОЩЕ: Руската армия не зависи от Телеграм, но да мисли как да го смени - с приложение на братовчед на Путин (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Русия Max telegram Телеграм война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес