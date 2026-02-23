Руските войници на фронта в Украйна да не ползват руското мобилно чат приложение MAX, защото не е достатъчно сигурно. Такива съвети се разпростаняват в Телеграм, съобщава руската опозиционна платформа "Медиазона".

Z-каналът Fighterbomber, който е свързван с руските ВВС и се счита, че се поддържа от пенсиониран руски военен пилот, първи съобщи това. Според канала, руските военни са получили заповеди да не използват или инсталират MAX, в който дял има братовчед и племенник на руския диктатор Владимир Путин.

"Източници от Службата за сигурност посочват, че на фона на потискането на Telegram с всички налични средства, лаоските войски (както Z-кръговете наричат ​​руските въоръжени сили, за да избегнат евентуално съдебно преследване за "дискредитиране" на армията – бел. ред.) са получили заповеди за забрана на използването и инсталирането на най-сигурния национален месинджър в света на устройства с усъвършенствани мултимедийни възможности, които многократно са били забранявани с предишни заповеди", пише Fighterbomber.

По-късно източник от "Медиазона" потвърди, че руските военни части, участващи във войната с Украйна, действително получават препоръки да не използват месинджъра MAX, тъй като не е достатъчно сигурен.

Ограничаването на Телеграм се превърна в тема от национално значение за Русия. Особено голямо недоволство има от руските войници и от Z-каналите. Руски военни се обърнаха към Роскомнадзор да не блокира Телеграм, а руският министър на цифровото развитие Максут Шадаев обеща това да не става, но и че ще има прехвърляне на военни комуникации към други платформи - ОЩЕ: Руската армия не зависи от Телеграм, но да мисли как да го смени - с приложение на братовчед на Путин (ВИДЕО)