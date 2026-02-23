Лайфстайл:

23 февруари 2026, 22:17 часа 217 прочитания 0 коментара
Забранителен списък: В Русия вече не наемат войници от тези държави

Руските вербовчици получиха списък със страни, от които вече не могат да набират наемници за войната с Украйна. Това съобщава изданието „Важни истории“, като пише, че това вероятно е в резултат на дипломатически контакти. На руските вербовчици на чужденци за войната срещу Украйна е бил издаден черен списък с „приятелски“ на Русия страни, от които вече е забранено да се довеждат наемници, пишат „Важни истории“, като се позовава на списък в групи и чатове на вербовчици в социалните мрежи.

Информацията за това бе потвърдена и в един от големите регионални центрове за набиране на доброволци. Става дума за списък от 36 държави. Сред тях са: Куба, Никарагуа, Венецуела, Бразилия, Гвинея, Китай, Индия, ЮАР, Турция, Афганистан, Иран, Нигерия, Гана, Алжир, Египет, Саудитска Арабия, Сирия, Йордания, Оман, Пакистан, Шри Ланка, Виетнам, Лаос, Етиопия, Кения, Уганда, Танзания, Мозамбик, Намибия, Ангола, ОАЕ, Катар, Кувейт, Непал, Бахрейн и Израел. През февруари списъкът беше разширен с още 7 държави: Колумбия, Аржентина, Камерун, Либия, Сомали, Йемен и Ирак, пишат от „Важни истории“.

При това, кой точно и на какво ниво е взел решението за съкращаване на списъка със страни за набиране на кадри, не е известно, отбелязва изданието. Вероятно списъкът е резултат от дипломатически контакти.

Елин Димитров
