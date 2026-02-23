Войната в Украйна:

23 февруари 2026, 23:43 часа 0 коментара
Иво Димчев като великата Едит Пиаф грабна първата си победа в "Като две капки вода"

Във втория епизод на "Като две капки вода", сезон 14, всички девет участници се отличиха с впечатляващи имитации, чрез които превърнаха старта на седмицата в истински празник. Но победителят е само един и днес (23 февруари) това е Иво Димчев. Той се превъплъти в образа на великата Едит Пиаф като изпълни песента "Non, je ne regrette rien". В черно-бяла обстановка Димчев даде всичко възможно да пресъздаде изключителния глас на френската икона. Той предизвика уникални емоции, а журито подчерта големия му талант, с който успява да въздейства, така че всеки слушащ да настръхне.

Как преминаха имитациите 

Първи сцената на шоуто разгорещи Даниел Пеев - Дънди с екзотичните ритми на летния хит "Tic, Tic, Tac" на бразилската група Carrapicho. Той успя да стопли сърцата на зрителите с музикалното си изпълнение като Zezinho Corrêa и характерните за песента движения. Журито беше приятно изненадано и го похвали за впечатляващата имитация. 

Даниел Пеев - Дънди като Zezinho Corrêa от Carrapicho; снимка: Като две капки вода/Facebook

Миналата седмица първият бутон на късмета отреди на Пламена висока топка. Днес тя излезе от зоната си на комфорт с образа на великата Монсерат Кабайе и изпълни чувствената ария "O mio babbino caro". Трудната задача предизвика бурни емоции сред членовете на журито, тя  получи както похвали, така и критика. 

Пламена като Монсерат Кабайе; снимка: Като две капки вода/Facebook

Трети на сцената видяхме Борис Христов с първия му женски образ. Той заблестява под светлините на прожекторите като обу чорапогащник и ботуши с токчета, превръщайки се в шармантната Шер. С хита на изпълнителката "Straon enouht", той успя да развълнува публиката, която през цялото време ръкопляскаше в ритъма на енергичното парче. 

Борис Христов като Шер; снимка: Като две капки вода/Facebook

Младата Симона изненада приятно журито с въздействаща имитацията на Barbara Pravi и "Voilà" - песен, която донесе второ място на Франция на Евровизия и разплака милиони зрители. Тя успя да овладее притеснението си, влезе в песента и я съпреживя, а фантастичното ѝ изпълнение максимално се доближи до запомнящия се глас на френската изпълнителка. 

Симона като Barbara Pravi; снимка: Като две капки вода/Facebook

Петото изпълнение за вечерта беше на Емилия, която направа взривяващо шоу като се превъплъти във фронтмен на Нирвана - Кърт Кобейн. Тя избухна с песента, станала химн на цяло поколение - "Smells Like Teen Spirit". Емилия пресъздаде духа на Кобейн не само заради феноменалното изпълнение, но и заради външния си вид - досущ като на музиканта. 

Емилия като Кърт Кобейн; снимка: Като две капки вода/Facebook

След това видяхме Виктор Тодоров, който имаше нелесната задача - да влезе в обувките на рапъра M.C Hammer, който не спира да танцува на песента "U can't touch this". Журито и публиката искрено се забавляваха, докато слушаха култовия хит от 1990 г. в изпълнение на Виктор, а Funky Monkey допринесоха за перфектното пресъздаване на видеото към песента - пълно с много енергия и бързи движения. 

Виктор Тодоров като M.C Hammer; снимка: Като две капки вода/Facebook

Весела Бабинова излезе на сцената като една от най-харесваните попфолк изпълнителки Анелия, като представи отлично ретро парчето "Само мене нямаш". С прекрасното си изпълнение, тя успя да върне публиката назад във времето и впечатли не само журито, но и самата Анелия, която се просълзи, слушайки Бабинова.

Весела Бабинова като Анелия; снимка: Като две капки вода/Facebook

Необикновена имитацията направи Алеск Раева в образа на Филип Киркоров, която се появи напълно неузнаваем вид. Изпълнението си на песента "DIVA" тя превърна в истински спектакъл и предаде на публиката характерната за Киркоров енергия. Журито изрази впечатленията си и похвали Алекс за артистичността, с която се доближи до образа. 

Алекс Раева като Филип Киркоров; снимка: Като две капки вода/Facebook

Последен за вечерта пя Иво Димчев, който трябваше да имитира великата Едит Пиаф с песента "Non, je ne regrette rien". 

