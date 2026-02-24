Лайфстайл:

Скандалът се разраства: Арестуваха бивш високопоставен британски дипломат заради връзки с Епстийн

Бившият посланик на Великобритания в САЩ Питър Манделсън е арестуван в Лондон по подозрение в злоупотреба със служебно положение, съобщиха от лондонската полиция. 72-годишният ветеран от Лейбъристката партия е задържан в дома си в квартал „Камдън“ на 23 февруари и отведен за разпит. Арестът следва обиски на два адреса – в „Уилтшър“ и „Камдън“. Разследването е свързано с твърдения, че като министър, отговарящ за бизнеса и индустрията, Манделсън е предал чувствителна пазарна информация на осъдения за сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн.

Новите разкрития от публикуваните документи по случая „Епстийн“ по-рано този месец доведоха до оставката на Манделсън от партията и от Камарата на лордовете. През септември той беше освободен и от поста посланик в САЩ от премиера Киър Стармър, след като стана ясно, че в ръкописна бележка е нарекъл Епстийн „най-добрия ми приятел“.

Скандалът може да разклати управлението на Стармър. Премиерът е подложен на натиск заради въпроси доколко е бил наясно с близките отношения между Манделсън и Епстийн при назначаването му за посланик. Очаква се в началото на март да бъдат публикувани първите документи, свързани с назначението му, но част от кореспонденцията с „Даунинг стрийт“ ще бъде забавена заради текущото полицейско разследване.

Манделсън, известен в политическите среди като „Принца на мрака“ заради стратегическите си умения, е сред архитектите на „Ню Лейбър“ – проекта, който изведе партията до убедителната победа през 1997 г. под ръководството на Тони Блеър.

