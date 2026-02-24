Серия от взривове: Два атентата в Украйна за вечер, атакуван е полицейски участник (ВИДЕО)

Вечерта в понеделник, 23 февруари, експлозия разтърси полицейски участък в Днепър /Днипро/. Това е втората вероятна терористична атака за вечерта – няколко часа по-рано експлозия разтърси Николаев. Главната прокуратура потвърди, че разследва терористична атака. Съобщава се, че импровизирано взривно устройство е било взривено в полицейски участък в Днепър. „Взривната вълна е повредила административната сграда, прозорците ѝ и паркиран наблизо автомобил. Специалисти по обезвреждане на бомби работят на мястото на инцидента“, се казва в изявлението.

Под процесуалното ръководство на Днепропетровската областна прокуратура, следователи от Регионалната служба за сигурност на СБУ са започнали досъдебно разследване за извършване на терористичен акт (част 2 от чл. 258 от Наказателния кодекс на Украйна). Националната полиция на Украйна потвърди експлозия в сградата на полицейското управление. Тя е станала в 20:30 ч. в Амур-Нижноднепровски квартал на града.

„В резултат на инцидента няма пострадали. Взривната вълна е повредила прозорците на сградата, мебелите и компютърното оборудване. Автомобил, паркиран до сградата, също е повреден“, се казва в изявлението. Служители на реда добавиха, че обстоятелствата около инцидента се разследват. На мястото на инцидента работят експерти по обезвреждане на бомби, криминалисти и оперативна група. Инцидентът беше съобщен първо от РБК-Украйна, позовавайки се на източници от правоохранителните органи. В обществените групи на Днепър съобщиха, че експлозията е прогърмяла на левия бряг на града.

По-късно онлайн се появи видеоклип от последиците от експлозията. Кадрите показват счупени прозорци в сградата. Съобщава се, че неизвестен предмет е експлодирал в един от офисите.

Серия от взривове

Вечерта на 23 февруари експлозия разтърси нефункционираща бензиностанция в Николаев, разположена до Патрулното полицейско управление на областта. Служители на реда съобщиха, че е детонирало импровизирано взривно устройство. Според прокуратурата петима полицаи са ранени, единият от които е в тежко състояние.

Another terrorist attack has occurred in Ukraine — this time in Mykolaiv



According to National Police chief Ivan Vyhivskyi, the explosion happened at an abandoned gas station where patrol officers had arrived for a shift change.



Seven police officers were injured, two of them… pic.twitter.com/F7ShHuy9fz — NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2026

Предната вечер, на 22 февруари, експлозии разтърсиха Лвов. В центъра на града е извършена терористична атака, при която е убита 23-годишната полицайка Виктория Шпилка. Заподозрената вече е задържана и е държана под стража без право на гаранция.