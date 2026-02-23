Лайфстайл:

Историята като мисия отвъд границите на националното: Мирела Мишева в Студио Actualno (ВИДЕО)

23 февруари 2026, 17:35 часа 362 прочитания 0 коментара

От началото на тази година, любимото на хиляди българи сдружение "Българска история" разшири своята дейност обявявайки създаването на ново издателство "Световна История". 

"На българския пазар има много книги и издателства, които се занимават с историческа литература много по-отдавна от нас теми на световна тематика...Но на нас ни липсва малко повече динамика в историческите епохи, по отношение на това, което да видим ние самите като читатели на книжния пазар.", разказа главният редактор на издателство "Световна история" Мирела Мишева в предаването "Студио Actualno". 

Тя сподели, че новото разширение идва като естествено продължение на работата на "Българска история" и целта им да предадат историческите теми по един лесен и достъпен начин не само за младите, а за всички хора, които имат интерес. 

"Има много хора на всякаква възраст, които са изкушени от историята, но не са я учили в университета, не са се разбирали с нея, когато са били по-млади. Ние сме длъжни да познаваме нашето минало, за да можем да живеем по-добре в настоящето и да имаме по-ясна представа за бъдещето.", сподели тя. 

Издателство „Световна история“ стартира с 5 книги: „Распутин: Неразказаната история“ – биография на една от най-мистериозните фигури в руската история, „Интервюта с Хитлер“ – поглед към механизмите на пропагандата и властта, „Как да мислим като римски император“ – стоическата философия на Марк Аврелий, „Умираме всеки ден“ – изследване на живота и философията на Сенека и „Дневникът на Злата“ – личен разказ за обсадата на Сараево през очите на едно дете.

"За нас няма забранени теми. Може би звучи малко лековато, но е така. Ще се опитаме да обхванем повече периоди в историята, колонизацията, последвалата деколонизация. Това са много интересни исторически явления, за които ни се иска да четем повече не само като издатели, но и като читатели", каза Мишева. 

Какво още ще видим от новото издателство - вижте в интервюто. 

Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
Сдружение Българска история Студио Actualno Мирела Мишева Световна история
