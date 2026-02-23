Историята като мисия отвъд границите на националното: Мирела Мишева в Студио Actualno (ВИДЕО)

От началото на тази година, любимото на хиляди българи сдружение "Българска история" разшири своята дейност обявявайки създаването на ново издателство "Световна История".

"На българския пазар има много книги и издателства, които се занимават с историческа литература много по-отдавна от нас теми на световна тематика...Но на нас ни липсва малко повече динамика в историческите епохи, по отношение на това, което да видим ние самите като читатели на книжния пазар.", разказа главният редактор на издателство "Световна история" Мирела Мишева в предаването "Студио Actualno".

Тя сподели, че новото разширение идва като естествено продължение на работата на "Българска история" и целта им да предадат историческите теми по един лесен и достъпен начин не само за младите, а за всички хора, които имат интерес.

"Има много хора на всякаква възраст, които са изкушени от историята, но не са я учили в университета, не са се разбирали с нея, когато са били по-млади. Ние сме длъжни да познаваме нашето минало, за да можем да живеем по-добре в настоящето и да имаме по-ясна представа за бъдещето.", сподели тя.

Издателство „Световна история“ стартира с 5 книги: „Распутин: Неразказаната история“ – биография на една от най-мистериозните фигури в руската история, „Интервюта с Хитлер“ – поглед към механизмите на пропагандата и властта, „Как да мислим като римски император“ – стоическата философия на Марк Аврелий, „Умираме всеки ден“ – изследване на живота и философията на Сенека и „Дневникът на Злата“ – личен разказ за обсадата на Сараево през очите на едно дете.

"За нас няма забранени теми. Може би звучи малко лековато, но е така. Ще се опитаме да обхванем повече периоди в историята, колонизацията, последвалата деколонизация. Това са много интересни исторически явления, за които ни се иска да четем повече не само като издатели, но и като читатели", каза Мишева.

Какво още ще видим от новото издателство - вижте в интервюто.