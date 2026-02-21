Животът с български паспорт в Албания: Фисник Ходжа в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

"Много хора имат българско гражданство и продължават да живеят в района на Гора и Кукъс", коментира Фисник Ходжа в Студио Actualno Балкани. Стана ясно, че със свои съмишленици от българското дружество в Албания "Наша Гора" нашият гост е помогнал на много млади хора да дойдат в България и да завършат образованието си тук. "Доста от тези хора продължават да работят като лекари и медицински сестри и други специалности, а има и такива, които веча са се върнали в Албания", каза още Ходжа.

Кой е Фисник Ходжа?

Фисник Ходжа е от село Пакиша, община Кукъс, област Гора, Албания, където над 90% от хората се декларират българи. Идва в България преди няколко години, тук е учител по физика в българско училище и докторант в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Основател е на българското дружество в Албания "Наша Гора".

Българските органризации в Албания

Ходжа е категоричен, че не е вярно, че няма български организации в Албания, каквито твърдения се появиха от маргинални субекти в Албания, като Илинден - Тирана.

"Има доста организации, една от тях е дружеството "Наша Гора", от което съм и аз", добави още нашият гост. По-важното според него е, че всички 9 български организации в Албания, са активни.

