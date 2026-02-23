Снежен ад: Огромна буря предизвика хаос в САЩ (ВИДЕО)

Мощна снежна буря връхлетя североизточната част на САЩ. Обилният снеговалеж, силните ветрове и предупрежденията за виелици доведоха до спиране на транспорта, принуждавайки милиони хора да си останат по домовете. Въздушният трафик също е спрян в голяма част от региона, като хиляди отменени полети се натрупват в основни летищни центрове като Ню Йорк и Бостън. А влаковете са преустановили част от обслужването си. Националната метеорологична служба в понеделник нарече условията за пътуване „изключително коварни“ и „почти невъзможни“ в районите, най-силно засегнати от бурята.

Отменени полети

Хиляди полети бяха отменени в понеделник сутринта. Към 12:30 ч. източно време над 5600 полета до или от САЩ бяха отменени, според онлайн тракера FlightAware. Стотици други бяха забавени. Международното летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк и летище „Ла Гуардия“ регистрираха най-голям брой отменени полети в понеделник, следвани от летищата в Бостън, Нюарк, Ню Джърси, Филаделфия и Вашингтон. Международното летище „Т. Ф. Грийн“ в Роуд Айлънд също обяви в понеделник, че временно спира всички свои летищни операции.

Повече от 4000 полета в САЩ бяха отменени преди това в неделя. А над 1700 пътувания, планирани за вторник, вече са отменени, като прекъсванията могат да продължат да се увеличават. Федералната авиационна администрация призова пътуващите да следят актуализациите и да проверяват с авиокомпаниите и летищата за състоянието на полетите си.

Американските авиокомпании са задължени да възстановяват суми за отменени полети. Или, когато авиокомпаниите очакват лошото време да създаде проблеми за полетите, те често дават възможност на пътниците да отложат пътуванията си с няколко дни, без да се налага да плащат такса. Превозвачи като JetBlue, Delta, Southwest и American вече предлагат опции за избрани засегнати клиенти да презарезервират пътуванията си безплатно.

Забрани за пътуване по пътищата и прекъсвания на обществения транспорт

Освен въздушния трафик, зимното време в САЩ води до спиране на пътуванията по пътищата. Милиони хора, за които е обявена забрана за пътуване без спешни случаи, са изправени пред забрани за неспешни пътувания. В неделя вечер мобилните телефони в Ню Йорк получиха тревожни push-известия, обявяващи забрана за неспешни пътувания по всички улици до обяд в понеделник, поради „опасни условия за виелица“. Роуд Айлънд и Ню Джърси въведоха подобни ограничения. Общественият транспорт е спрян в някои райони или е претърпял значителни смущения.

Хаос и по железопътните маршрути

По-дългите пътнически железопътни маршрути в Североизтока също са нарушени. Amtrak обяви, че ще преустанови всички услуги между жп гара Мойнихан в Ню Йорк и гара Юг в Бостън поне до 16:00 ч. източно време в понеделник. По други маршрути също имаше прекъсвания. Amtrak заяви, че засегнатите пътници ще бъдат уведомени директно и ще имат възможност да резервират отново или да поискат възстановяване на сумата.

В изявление Amtrak заяви, че безопасността на клиентите и служителите „остава наш най-висок приоритет“ - и че предприемането на подобни мерки „помага за ограничаване на излагането на опасни условия, защитава нашето оборудване и подкрепя насоките на държавните и местните власти, съветващи за ограничено пътуване по време и след бурята“.

