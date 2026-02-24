Десетки убити и ранени след смъртта на един от най-големите наркобосове в Мексико

Палежи, безредици и десетки жертви в Мексико след залавянето и смъртта на най-издирвания наркобарон в страната. Немесио Осегера Сервантес, известен с прякора си Ел Менчо, е бил ранен при операция в западния мексикански щат Халиско и е починал по време на транспортирането му към Мексико Сити. Той ръководеше наркокартел и беше издирван от САЩ, а Държавният департамент обяви награда от 15 милиона долара за информация, която да доведе до залавянето му. Открили го като проследили любовницата му. В престрелката били убити най-малко шестима души от антуража му.

След новината за смъртта на Ел Менчо в страната избухнаха размирици. Въоръжени мъже блокираха пътища в няколко щата, като запалиха магазини, автомобили и камиони. Над 20 служители на Националната гвардия и над 70 цивилни са убити в масовите безредици. Стотици членове на наркокартела "Халиско Ново поколение" извършиха редица нападения и палежи в цялата страна.

„В подли нападения след операцията по арестуването на „Ел Менчо“ бяха регистрирани 27 страхливи атаки срещу властите. В Халиско имаше 6 от тях. 25 членове на Националната гвардия, затворнически надзирател и служител на държавната прокуратура, за съжаление, загубиха живота си“, заяви Омар Гарсия Харфуч, министър на вътрешните работи на Мексико.

Министърът заяви, че след операцията за задържане на „Ел Менчо“ са регистрирани 27 нападения срещу правоохранителните органи. В щата Халиско бяха убити 25 полицаи, един служител на затвор и един служител на прокуратурата. Беше убита и една цивилна жена. Тридесет души бяха задържани, а още 30 заподозрени бяха убити по време на сблъсъците.

Сблъсъците доведоха до затварянето на две летища. Президентът Клаудия Шейнбаум призова мексиканците да запазят спокойствие. „Някои полети бяха спрени като предпазна мярка от самите авиокомпании. Особено до Пуерто Ваярта. Надяваме се още днес всички полети да бъдат възобновени. Днес или най-късно утре“, заяви държавният глава.

